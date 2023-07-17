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Появилось видео массового ДТП в Башкирии, в котором погиб именитый тренер

17 июля 2023, 06:53
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Появилось видео массового ДТП в Башкирии, где погиб тренер по волейболу Олег Ханов

Видео страшного происшествия под дождем публикует Mash-Batash 17 июля.

Воскресным вечером в Башкирии в Салаватском районе возле села Малояз столкнулись четыре автомобиля, два легковых и два грузовых. Произошло столкновение на дороге в дождь, кадры происшествия с видеорегистратора публикуют в телеграм-канале Mash-Batash.

Видео: телеграм-канал Mash-Batash.

Как стало известно еще вчера в происшествии тяжелые травмы, которые привели к скоропостижной гибели, получил известный 63-летний тренер по волейболу, награжденный грамотами Минспорта Башкирии Олег Ханов. Он находился за рулем иномарки Hyundai Santa Fe, пострадал в происшествии также пострадал и водитель легкового авто «Тойота РАВ 4». Судя по сообщениям экстренных служб, водители фуры и КамАЗа не пострадали.

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#ДТП#Башкортостан#Происшествия#Дороги#Автомобиль#18+#Видео#Ирина Деревянчук
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