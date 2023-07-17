Появилось видео массового ДТП в Башкирии, в котором погиб именитый тренер

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:56
Воскресным вечером в Башкирии в Салаватском районе возле села Малояз столкнулись четыре автомобиля, два легковых и два грузовых. Произошло столкновение на дороге в дождь, кадры происшествия с видеорегистратора публикуют в телеграм-канале Mash-Batash.
Как стало известно еще вчера в происшествии тяжелые травмы, которые привели к скоропостижной гибели, получил известный 63-летний тренер по волейболу, награжденный грамотами Минспорта Башкирии Олег Ханов. Он находился за рулем иномарки Hyundai Santa Fe, пострадал в происшествии также пострадал и водитель легкового авто «Тойота РАВ 4». Судя по сообщениям экстренных служб, водители фуры и КамАЗа не пострадали.