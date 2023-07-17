Появилось видео массового ДТП в Башкирии, в котором погиб именитый тренер

Как стало известно еще вчера в происшествии тяжелые травмы, которые привели к скоропостижной гибели, получил известный 63-летний тренер по волейболу, награжденный грамотами Минспорта Башкирии Олег Ханов. Он находился за рулем иномарки Hyundai Santa Fe, пострадал в происшествии также пострадал и водитель легкового авто «Тойота РАВ 4». Судя по сообщениям экстренных служб, водители фуры и КамАЗа не пострадали.