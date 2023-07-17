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«Понервничали»: Хабиров сделал важное заявление в связи с пожаром в Белорецком районе

17 июля 2023, 08:03
Фото: 1MI

Глава Башкирии поручил наградить причастных к тушению крупного лесного пожара

Крупный лесной пожар в Белорецком районе был ликвидирован накануне вечером, общая площадь горения составляла 1 664,5 га.

Сегодня, 17 июля, глава Башкирии поручил представить к награде пожарных и экипаж спасательного вертолета, которые занимались тушением лесного пожара в Белорецком районе.

— Мы все понервничали с этими пожарами особенно в Белорецком районе. Представляйте ребят на награждение. Пожарных, безусловно экипаж вертолета, — Радий Хабиров.

Известно, что за все время тушения пожара в Узянском лесничестве спасательный вертолет совершил 11 сбросов.

Глава Башкирии также отметил, что крупный очаг в Белорецком районе создавала угрозу для нескольких населенных пунктов.

Напомним, что пожар в Узянском лесничестве был ликвидирован вечером воскресенья, спустя неделю после начала. Площадь горения составляла 1 664,5 га. Пострадавших в пожаре, к счастью, нет, не подобрался огонь и к населенным пунктам.

#Элина Сайфранова
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