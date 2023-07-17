«Понервничали»: Хабиров сделал важное заявление в связи с пожаром в Белорецком районе

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
Сегодня, 17 июля, глава Башкирии поручил представить к награде пожарных и экипаж спасательного вертолета, которые занимались тушением лесного пожара в Белорецком районе.
— Мы все понервничали с этими пожарами особенно в Белорецком районе. Представляйте ребят на награждение. Пожарных, безусловно экипаж вертолета, — Радий Хабиров.
Известно, что за все время тушения пожара в Узянском лесничестве спасательный вертолет совершил 11 сбросов.
Глава Башкирии также отметил, что крупный очаг в Белорецком районе создавала угрозу для нескольких населенных пунктов.
Напомним, что пожар в Узянском лесничестве был ликвидирован вечером воскресенья, спустя неделю после начала. Площадь горения составляла 1 664,5 га. Пострадавших в пожаре, к счастью, нет, не подобрался огонь и к населенным пунктам.