«Понервничали»: Хабиров сделал важное заявление в связи с пожаром в Белорецком районе

Напомним, что пожар в Узянском лесничестве был ликвидирован вечером воскресенья, спустя неделю после начала. Площадь горения составляла 1 664,5 га. Пострадавших в пожаре, к счастью, нет, не подобрался огонь и к населенным пунктам.