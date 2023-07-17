Полная ликвидация: В Башкирии потушили все лесные пожары

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Воскресным вечером пресс-служба МЧС по Башкирии отчиталась о полной ликвидации лесных пожаров в Башкирии, которые на прошлой неделе занимали весьма впечатляющую площадь около двух тысяч гектаров. Ранее сообщалось, что на помощь пожарным, волонтерам и неравнодушным жителям пришла погода, в борьбе со стихией очень помогли дожди.
Вечером 16 июля была зафиксирована полная ликвидация пожара в Башкирском заповеднике на площади 77 га. Также лесные пожары в Белорецком районе полностью ликвидированы, это Авзянское лесничество (312,3 гектаров), Узянское участковое лесничество на площади 1664,5 га. Особая важность в ликвидации масштабного пожара в Узянском лесничестве заключалась в том, что пожар бушевал всего в 10 км от села Узян. Однако к самому селу так и не подобрался.
В пресс-службе чрезвычайного ведомства признали, что природа пострадала сильно, но населённые пункты остались целы, и пожалуй важнейшая новость — пострадавших нет.