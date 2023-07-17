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Письма с предупреждением: в Уфе начали готовиться к холодам

17 июля 2023, 04:15
Фото: 1MI

В мэрии Уфы заявили о необходимости готовить каждый многоквартирный дом к холодам

О том, что уже к 1 сентября вся Уфа должна быть готова к отопительному сезону на оперативке 14 июля сообщил вице-мэр Уфы Сергей Кожевников.

Несмотря на разгар и самую середину лета власти Уфы не забывают о том, что «лето красное» категорически нельзя пропеть. Город активно готовится к отопительному сезону 2023/2024. И большая часть работ здесь ложится именно на управляющие компании. На оперативке в мэрии Сергей Кожевников рассказал о том, что те компании, которые не спешат готовить подведомственные им дома, уже получили от властей «письма счастья» с предупреждением.

— До 1 сентября необходимо выполнить весь заявленный объем работ, а именно, каждый многоквартирный дом подготовить к зиме. Чтобы зима прошла без аварий, — напомнил первый заместитель мэра Уфы Сергей Кожевников.
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Отопление#Теплоснабжение#Управляющие компании
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