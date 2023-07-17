Письма с предупреждением: в Уфе начали готовиться к холодам

Несмотря на разгар и самую середину лета власти Уфы не забывают о том, что «лето красное» категорически нельзя пропеть. Город активно готовится к отопительному сезону 2023/2024. И большая часть работ здесь ложится именно на управляющие компании. На оперативке в мэрии Сергей Кожевников рассказал о том, что те компании, которые не спешат готовить подведомственные им дома, уже получили от властей «письма счастья» с предупреждением.