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«Перестала думать о доме»: уроженка Уфы Земфира* вышла на связь спустя долгое время

17 июля 2023, 17:02
Фото: 1MI
Земфира* выложила в соцсетях новый пост, где откровенно рассказала о своем самочувствии, а также о музыкальной и концертной деятельности.

По словам певицы, она живет хорошо и активно занимается творчеством. В частности, Земфира* рассказала о том, что в настоящий момент работает над новым альбомом: из которого уже готовы четыре песни. Также в её планах — написать музыку к балету.

— Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России, — написала Земфира* на своей странице в Instagram**.

Напомним, по информации СМИ, Земфира* вместе с режиссером Ренатой Литвиновой покинули Россию несколько месяцев назад. Позднее певицы подтвердила свое местонахождение в Париже.

В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов. данное решение ведомства было мотивировано тем, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников. В мае 2023 года певица подала в суд с требованием снять с нее данный статус.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

** — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Культура
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