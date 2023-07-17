«Перестала думать о доме»: уроженка Уфы Земфира* вышла на связь спустя долгое время

В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов. данное решение ведомства было мотивировано тем, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников. В мае 2023 года певица подала в суд с требованием снять с нее данный статус.