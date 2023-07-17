«Перестала думать о доме»: уроженка Уфы Земфира* вышла на связь спустя долгое время

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
По словам певицы, она живет хорошо и активно занимается творчеством. В частности, Земфира* рассказала о том, что в настоящий момент работает над новым альбомом: из которого уже готовы четыре песни. Также в её планах — написать музыку к балету.
— Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России, — написала Земфира* на своей странице в Instagram**.
Напомним, по информации СМИ, Земфира* вместе с режиссером Ренатой Литвиновой покинули Россию несколько месяцев назад. Позднее певицы подтвердила свое местонахождение в Париже.
В феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов. данное решение ведомства было мотивировано тем, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, а также получала поддержку от иностранных источников. В мае 2023 года певица подала в суд с требованием снять с нее данный статус.
* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.
** — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.