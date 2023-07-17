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«Откровенное воровство»: жительница Башкирии пожаловалась на стадион-долгострой

17 июля 2023, 11:42
Фото: Оксана К. // vk.com
Со слов женщины, стадион под открытым небом в Мелеузе не функционирует уже 15 лет, из которых 5 лет его пытаются ремонтировать.

Жительница Мелеуза попросила главу Башкирии обратить внимание на «откровенное воровство» в городе. По словам Оксаны К, последние пять лет якобы ремонтируют городской стадион под открытым небом «Спартак», однако никакие работы, со слов женщины, на объекте не проводятся.

— Он не функционирует уже около 15 лет, последние лет пять его все якобы ремонтируют. Жители города уже устали вам писать, ничего здесь не меняется. Каждый раз отвечают о смене подрядчика, я лично пишу вам с 20-го года, — пишет Оксана К.
Фото: Оксана К. // vk.com

Горожанка утверждает, что трибуны на стадионе стоят уже больше трех лет «грязные и выцветшие». За это время несколько раз перестилали газон, состояние которого сейчас, со слов Оксаны К, «просто ужасающее» — все поле якобы заросло сорняком и мусором.

— Это беспредел среди бела дня, как получается, что вы до сих пор не отреагировали на откровенное отмывание бюджетных денег, мне непонятно, — негодует местная жительница.
Фото: Оксана К. // vk.com

На сообщение Оксаны К. ответил представитель Министерства строительства и архитектуры РБ. В ведомстве отметили, что на данный момент планируется обследование стадиона в связи с «простоем объекта без консервации, изменением санитарных норм и требований пожарной безопасности». Цель данного обследования — получение заключения на соответствие объекта проектно-сметной документации и техническим регламентам.

— При условии выделения дополнительного финансирования планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — в декабре 2023 года, — добавили в министерстве.

Отметим, что реконструкция стадиона «Спартак» в Мелеузе должна была начаться к 100-летию республики в 2015 году. Общая стоимость работ и оборудования оценивалась в 83 млн рублей.

— Надо работать. Раз уже сегодня начало положено, давайте запланируем его как юбилейный объект. Всё здесь должно быть на хорошем уровне, — цитировало ИА «Башинформ» слова главы республики в то время Рустэма Хамитова.

Так объект выглядел в 2016 году. Так объект выглядел в 2016 году.
Так объект выглядел в 2016 году.
Фото: ИА «Башинформ»

Как сообщается на сайте официального портала РБ со ссылкой на пресс-службу Минстроя РБ, строительство нового стадиона началось еще весной 2018 года. Тогда аукцион выиграла компания ООО «Прогресс». Фирма должна была построить две открытые трибуны, автостоянку, сделать тротуары и проезды для машин, а также покрытия футбольного поля и спортивных площадок. Подрядчик должен был ввести стадион в эксплуатацию к концу лета 2019 года, но так и не выполнил обязательства.

Осенью 2021 года Управление капстроительства Башкирии заключило государственный контракт на завершение работ по реконструкции стадиона с новым генподрядчиком ООО «Дортрансстрой». Ввод объекта был намечен на декабрь 2021 года.

#Элина Сайфранова
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