«Откровенное воровство»: жительница Башкирии пожаловалась на стадион-долгострой

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Жительница Мелеуза попросила главу Башкирии обратить внимание на «откровенное воровство» в городе. По словам Оксаны К, последние пять лет якобы ремонтируют городской стадион под открытым небом «Спартак», однако никакие работы, со слов женщины, на объекте не проводятся.
— Он не функционирует уже около 15 лет, последние лет пять его все якобы ремонтируют. Жители города уже устали вам писать, ничего здесь не меняется. Каждый раз отвечают о смене подрядчика, я лично пишу вам с 20-го года, — пишет Оксана К.
Горожанка утверждает, что трибуны на стадионе стоят уже больше трех лет «грязные и выцветшие». За это время несколько раз перестилали газон, состояние которого сейчас, со слов Оксаны К, «просто ужасающее» — все поле якобы заросло сорняком и мусором.
— Это беспредел среди бела дня, как получается, что вы до сих пор не отреагировали на откровенное отмывание бюджетных денег, мне непонятно, — негодует местная жительница.
На сообщение Оксаны К. ответил представитель Министерства строительства и архитектуры РБ. В ведомстве отметили, что на данный момент планируется обследование стадиона в связи с «простоем объекта без консервации, изменением санитарных норм и требований пожарной безопасности». Цель данного обследования — получение заключения на соответствие объекта проектно-сметной документации и техническим регламентам.
— При условии выделения дополнительного финансирования планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — в декабре 2023 года, — добавили в министерстве.
Отметим, что реконструкция стадиона «Спартак» в Мелеузе должна была начаться к 100-летию республики в 2015 году. Общая стоимость работ и оборудования оценивалась в 83 млн рублей.
— Надо работать. Раз уже сегодня начало положено, давайте запланируем его как юбилейный объект. Всё здесь должно быть на хорошем уровне, — цитировало ИА «Башинформ» слова главы республики в то время Рустэма Хамитова.
Как сообщается на сайте официального портала РБ со ссылкой на пресс-службу Минстроя РБ, строительство нового стадиона началось еще весной 2018 года. Тогда аукцион выиграла компания ООО «Прогресс». Фирма должна была построить две открытые трибуны, автостоянку, сделать тротуары и проезды для машин, а также покрытия футбольного поля и спортивных площадок. Подрядчик должен был ввести стадион в эксплуатацию к концу лета 2019 года, но так и не выполнил обязательства.
Осенью 2021 года Управление капстроительства Башкирии заключило государственный контракт на завершение работ по реконструкции стадиона с новым генподрядчиком ООО «Дортрансстрой». Ввод объекта был намечен на декабрь 2021 года.