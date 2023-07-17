«Откровенное воровство»: жительница Башкирии пожаловалась на стадион-долгострой

Как сообщается на сайте официального портала РБ со ссылкой на пресс-службу Минстроя РБ, строительство нового стадиона началось еще весной 2018 года. Тогда аукцион выиграла компания ООО «Прогресс». Фирма должна была построить две открытые трибуны, автостоянку, сделать тротуары и проезды для машин, а также покрытия футбольного поля и спортивных площадок. Подрядчик должен был ввести стадион в эксплуатацию к концу лета 2019 года, но так и не выполнил обязательства.