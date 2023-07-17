Отказ генератора и течь масла: 6 необычных случаев с самолетами из Уфы и в Уфу

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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В начале июля самолет рейса Омск-Уфа не смог взлететь в аэропорт назначения. Дело в том, что на судне была выявлена течь масло, в связи с чем оно было отправлено на стоянку.
Рейс должен был состояться 3 июля в 7:30, эксплуатант самолета Ан-26 значилось ООО «ЛИАЦ».
Спустя несколько дней, 6 июля, уже с рейсом из Уфы в Сургут произошла непредвиденная ситуация: на основном колесе отсутствовала часть протектора, повреждена была задняя кромка третьей секции и вмятина на передней кромке второй секции закрылка. Неисправность была обнаружена во время посадки.
Между тем, службы аэропорта Уфы сообщали, что на взлетно-посадочной полосе были обнаружены куски протектора. Полет осуществляла авиакомпания «ЮТэйр». Сообщалось о приостановке эксплуатации ВС.
На следующий день, 7 июля, запланированный в Уфу из Махачкалы рейс не смог вылететь во время из-за технической неисправности. На исполнительном старте капитан воздушного судна сообщил о зависании оборотов двигателя. После чего было принято решение вернуть самолет на перрон.
Перелет организовывала авиакомпания «Северный ветер», она же проводила осмотр двигателя после выявленной неисправности.
Об отказе генератора во время полета сообщил капитан воздушного судна, летевшего по маршруту Хургада-Уфа. Согласно информации телеграм-канала «Авиаинцидент», на эшелоне 370 произошел отказ генератора СУ2. В процессе снижения был произведен запуск ВСУ (Вспомогательная силовая установка — прим. ред.). Посадка прошла благополучно.
Рейс осуществляла авиакомпания «Азур эйр», после посадки воздушное судно было заменено на резервное.