Осталась неделя: популярный среди жителей маршрут закрывают в Уфе

В чатах жителей Демского района Уфы стало появляться фото, якобы сделанное в салоне автобуса по маршруту №214. Автобус следовал от «Иммунопрепарата» на окраине Демского района через центр Уфы и до железнодорожного вокзала. На пути маршрута был ряд заводов и он как минимум в час пик был полностью загружен, вплоть до того, что жители стремились отправиться ближе к конечной остановке, чтобы попасть в заветный автобус.