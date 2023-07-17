Осталась неделя: популярный среди жителей маршрут закрывают в Уфе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В чатах жителей Демского района Уфы стало появляться фото, якобы сделанное в салоне автобуса по маршруту №214. Автобус следовал от «Иммунопрепарата» на окраине Демского района через центр Уфы и до железнодорожного вокзала. На пути маршрута был ряд заводов и он как минимум в час пик был полностью загружен, вплоть до того, что жители стремились отправиться ближе к конечной остановке, чтобы попасть в заветный автобус.
В объявлении сообщается, что с 24 июля маршрут прекратит свою работу в связи «с невостребованностью и снижением пассажиропотока». Возмущенные граждане полагают, что пассажиропоток вполне мог снизиться по причине того, что якобы часть автобусов не выходила на маршрут по расписанию и пассажиры уезжали на других маршрутах с пересадками.
Mkset обратился за разъяснениями в пресс-службу мэрии Уфы, где заявили, что в данный момент объявлен конкурс, а прежний перевозчик действительно перестал обслуживать маршрут.
Напомним, весной жители близлежащих к Демскому району деревень и новых ЖК «Молодежный» и «Миловский парк» забили тревогу из-за того, что востребованный маршрут от Демы до отдаленных территорий, куда не ходит городской транспорт, едва не отменили. А он был одним из немногих вариантов хотя бы на перекладных добраться до города, сначала попав в центр Демы.