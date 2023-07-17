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Осталась неделя: популярный среди жителей маршрут закрывают в Уфе

17 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI

Жителей Демы оповестили о закрытии популярного маршрута №214 с 24 июля

В данный момент объявлен конкурс, прежний перевозчик перестал обслуживать маршрут, сообщили Mkset в мэрии Уфы 17 июля.

В чатах жителей Демского района Уфы стало появляться фото, якобы сделанное в салоне автобуса по маршруту №214. Автобус следовал от «Иммунопрепарата» на окраине Демского района через центр Уфы и до железнодорожного вокзала. На пути маршрута был ряд заводов и он как минимум в час пик был полностью загружен, вплоть до того, что жители стремились отправиться ближе к конечной остановке, чтобы попасть в заветный автобус.

через неделю маршрут перестанет работатьчерез неделю маршрут перестанет работать
через неделю маршрут перестанет работать
Фото: соцсети

В объявлении сообщается, что с 24 июля маршрут прекратит свою работу в связи «с невостребованностью и снижением пассажиропотока». Возмущенные граждане полагают, что пассажиропоток вполне мог снизиться по причине того, что якобы часть автобусов не выходила на маршрут по расписанию и пассажиры уезжали на других маршрутах с пересадками.

Mkset обратился за разъяснениями в пресс-службу мэрии Уфы, где заявили, что в данный момент объявлен конкурс, а прежний перевозчик действительно перестал обслуживать маршрут.

Напомним, весной жители близлежащих к Демскому району деревень и новых ЖК «Молодежный» и «Миловский парк» забили тревогу из-за того, что востребованный маршрут от Демы до отдаленных территорий, куда не ходит городской транспорт, едва не отменили. А он был одним из немногих вариантов хотя бы на перекладных добраться до города, сначала попав в центр Демы.

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#Уфа#Город#Транспорт#Новости Уфы#Общественный транспорт#Ирина Деревянчук
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