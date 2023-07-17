Опасный хищник атаковал детсад в Башкирии

В пресс-службе ведомства напоминают, что при обнаружении змей необходимо сохранять спокойствие. В присутствии рептилии стоит воздержаться от резким движений, а также от попыток напугать или самостоятельно её изловить. Рекомендуется обратиться по номему «112»: на место, где была обнаружена змея, прибудут спасатели, которые помогут вернуть животное в его естественную среду обитания.