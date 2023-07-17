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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

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Опасный хищник атаковал детсад в Башкирии

17 июля 2023, 12:18
Фото: Midjourney

В Башкирии на территорию детского сада заползла змея

Сотрудники детского сада заметили заползшую туда рептилию, после чего обратились в экстренные службы, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС

Сообщается, что инцидент произошел в детском саду по улице Техническая в Мелеузе. Пресмыкающееся заползло в здание дошкольной организации. Заметив рептилию, сотрудники детского сада немедленно обратились в экстренные службы.

Фото: Госкомитет по ЧС// Telegram

Прибывшие на место спасатели нашли и отловили змею. Как выяснилось, это был уж, которого впоследствии отпустили в близлежащий лесной массив.

В пресс-службе ведомства напоминают, что при обнаружении змей необходимо сохранять спокойствие. В присутствии рептилии стоит воздержаться от резким движений, а также от попыток напугать или самостоятельно её изловить. Рекомендуется обратиться по номему «112»: на место, где была обнаружена змея, прибудут спасатели, которые помогут вернуть животное в его естественную среду обитания.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Детский сад#Животные#Дикое животное
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