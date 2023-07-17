Один заразит весь подъезд: власти Уфы не стали скрывать рост опасной болезни

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Корь, до недавнего времени считалась побежденным инфекционным заболеванием, вновь идет по России. Регистрируются случаи и в Башкирии, так всего по республике зафиксировано 65 случаев данного заболевания, в столице 22 случая. Данные приведены на 14 июля, однако тонкость заключается в том, что болезнь, от которой нет специфического лечения, крайне заразна.
Специалисты Роспотребнадзора признают, что в отслеживании болезни есть сложности. Заключаются они в том, что некоторые незарегистрированные жители живут на съемных квартирах или же в домах. Но если корью заболеет всего один житель подъезда, то есть необходимость вакцинировать весь подъезд. Если же корью заболеет житель частного домовладения, то и это не спасет ситуацию, вакцину понадобиться ставить всей улице.
Медики просят управляющие компании при необходимости содействовать им и Роспотребнадзору в выявлении квартиросъемщиков.
Пресс-служба мэрии Уфы публикует симптомы болезни, от которой нет специфического лечения кроме вакцинации и ревакцинации. Так на 8-12 день после заражения начинается лихорадка, общее недомогание, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз. На слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные каймой, на 4-5 день болезни за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на лицо и шею, затем сыпь появляется на теле, а затем — на руках и ногах.
Напомним, корью по большей части болеют дети в возрасте до пяти лет. В 2023 году история с корью была связана с несколькими привозными случаями, из одной из стран ближнего зарубежья и из Египта. Весной карантин по кори объявлялся в БСМП № 22 в Уфе.
О любом подозрении на болезнь в пресс-службе мэрии призывают сообщать по телефону круглосуточной горячей линии: +7 (347) 229-98-98.