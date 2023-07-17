mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Изображение материала

Один заразит весь подъезд: власти Уфы не стали скрывать рост опасной болезни

17 июля 2023, 03:47
Фото: 1MI

Вакцинируют всю улицу: В Башкирии выявили 65 случаев кори, 22 из них в Уфе

Тревожную информацию от Роспотребнадзора публикует мэрия Уфы 16 июля.

Корь, до недавнего времени считалась побежденным инфекционным заболеванием, вновь идет по России. Регистрируются случаи и в Башкирии, так всего по республике зафиксировано 65 случаев данного заболевания, в столице 22 случая. Данные приведены на 14 июля, однако тонкость заключается в том, что болезнь, от которой нет специфического лечения, крайне заразна.

Специалисты Роспотребнадзора признают, что в отслеживании болезни есть сложности. Заключаются они в том, что некоторые незарегистрированные жители живут на съемных квартирах или же в домах. Но если корью заболеет всего один житель подъезда, то есть необходимость вакцинировать весь подъезд. Если же корью заболеет житель частного домовладения, то и это не спасет ситуацию, вакцину понадобиться ставить всей улице.

Медики просят управляющие компании при необходимости содействовать им и Роспотребнадзору в выявлении квартиросъемщиков.

Пресс-служба мэрии Уфы публикует симптомы болезни, от которой нет специфического лечения кроме вакцинации и ревакцинации. Так на 8-12 день после заражения начинается лихорадка, общее недомогание, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз. На слизистой оболочке щек появляются белые пятна, окруженные каймой, на 4-5 день болезни за ушами и на щеках появляются высыпания, которые распространяются на лицо и шею, затем сыпь появляется на теле, а затем — на руках и ногах.

Напомним, корью по большей части болеют дети в возрасте до пяти лет. В 2023 году история с корью была связана с несколькими привозными случаями, из одной из стран ближнего зарубежья и из Египта. Весной карантин по кори объявлялся в БСМП № 22 в Уфе.

О любом подозрении на болезнь в пресс-службе мэрии призывают сообщать по телефону круглосуточной горячей линии: +7 (347) 229-98-98.

Власти раскрыли число заражений корью в Башкирии в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Грозит ли Башкирии эпидемия кори в 2023 году
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вакцинация
Подпишитесь
Меню из ничего и насекомые в кровати: что скрывают отели со «звездами» в Соль-Илецке
Вчера, 04:00
«Сделаю все»: что сказал сын заслуженного тренера после его гибели в ДТП в Башкирии
Сегодня, 01:00
Полная ликвидация: В Башкирии потушили все лесные пожары
Сегодня, 03:22
Письма с предупреждением: в Уфе начали готовиться к холодам
Сегодня, 04:15
Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета
13 июля, 12:23