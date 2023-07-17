Один заразит весь подъезд: власти Уфы не стали скрывать рост опасной болезни

Специалисты Роспотребнадзора признают, что в отслеживании болезни есть сложности. Заключаются они в том, что некоторые незарегистрированные жители живут на съемных квартирах или же в домах. Но если корью заболеет всего один житель подъезда, то есть необходимость вакцинировать весь подъезд. Если же корью заболеет житель частного домовладения, то и это не спасет ситуацию, вакцину понадобиться ставить всей улице.