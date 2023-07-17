mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

Министр семьи Башкирии Иванова попала под санкции Великобритании

17 июля 2023, 12:28
Фото: Ленара Иванова // vk.com

Великобритания внесла в санкционный список министра семьи Башкирии Ленару Иванову

Новый пакет санкций в отношении 13 россиян был обнародован сегодня, 17 июля.

В отношении министра семьи, труда и соцзащиты Ленары Ивановой Великобритания ввела санкции. Об этом стало известно сегодня, 17 июля.

В документе отмечается, что санкции были введены в связи с предполагаемым участием министра в принудительной депортацией украинских детей в Россию. Всего в санкционный пакет Великобритании было включено 13 россиян.

Введение санкций предполагает заморозку активов Лераны Ивановой в Великобритании, если такие имеются, а также запрет на посещение страны.

Напомним, что в мае Ленара Иванова попала под санкции Канады. Тогда в пояснении указывалось, что причиной для включения Ивановой в санкционные списки стали «грубые и систематические нарушения прав человека».

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Санкции#Санкционные списки#Власть
Подпишитесь
«Натуральные барыги»: Хабирову рассказали ужасы о святых местах в Красноусольском
Сегодня, 11:40
«Откровенное воровство»: жительница Башкирии пожаловалась на стадион-долгострой
Сегодня, 11:42
«Свиньи в центре города»: смотрим, как центр Соль-Илецка утонул в мусоре
Сегодня, 06:24
«Время еще есть»: что происходит с турами из Уфы в Крым после взрыва на мосту
Сегодня, 12:21
Осталась неделя: популярный среди жителей маршрут закрывают в Уфе
Сегодня, 09:01
Массовые проверки в квартирах уфимцев начнутся с 21 июля
Сегодня, 12:14