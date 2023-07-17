Министр семьи Башкирии Иванова попала под санкции Великобритании

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В отношении министра семьи, труда и соцзащиты Ленары Ивановой Великобритания ввела санкции. Об этом стало известно сегодня, 17 июля.
В документе отмечается, что санкции были введены в связи с предполагаемым участием министра в принудительной депортацией украинских детей в Россию. Всего в санкционный пакет Великобритании было включено 13 россиян.
Введение санкций предполагает заморозку активов Лераны Ивановой в Великобритании, если такие имеются, а также запрет на посещение страны.
Напомним, что в мае Ленара Иванова попала под санкции Канады. Тогда в пояснении указывалось, что причиной для включения Ивановой в санкционные списки стали «грубые и систематические нарушения прав человека».