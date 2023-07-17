Массовые проверки в квартирах уфимцев начнутся с 21 июля

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Квартиры Уфимцев, а если точнее счетчики ГВС и тепловой энергии, с 21 июля по 21 августа ждут проверки. Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, ходить по квартирам будут агенты ООО «Городская абонентская служба».
Важно, что при себе сотрудники должны иметь удостоверение с личной фотографией и заявку предприятия с указанием списка адресов.
Мероприятия направлены на определение реального расхода коммунальных ресурсов, которые жители передают самостоятельно. Вся процедура является абсолютно бесплатной и не требует дополнительных расходов.
Ознакомиться с графиком проверок можно на официальном сайте.