Массовые проверки в квартирах уфимцев начнутся с 21 июля

Квартиры Уфимцев, а если точнее счетчики ГВС и тепловой энергии, с 21 июля по 21 августа ждут проверки. Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, ходить по квартирам будут агенты ООО «Городская абонентская служба».