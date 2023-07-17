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Массовые проверки в квартирах уфимцев начнутся с 21 июля

17 июля 2023, 12:14
Фото: 1MI
Рассказываем кто будет стучаться в квартиры горожан и с какой целью.

Квартиры Уфимцев, а если точнее счетчики ГВС и тепловой энергии, с 21 июля по 21 августа ждут проверки. Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, ходить по квартирам будут агенты ООО «Городская абонентская служба».

Важно, что при себе сотрудники должны иметь удостоверение с личной фотографией и заявку предприятия с указанием списка адресов.

Мероприятия направлены на определение реального расхода коммунальных ресурсов, которые жители передают самостоятельно. Вся процедура является абсолютно бесплатной и не требует дополнительных расходов.

Ознакомиться с графиком проверок можно на официальном сайте.

#Элина Сайфранова
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