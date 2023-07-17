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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Манная каша не рекомендуется для пожилых людей, говорит диетолог

17 июля 2023, 10:06
Диетолог Анжелика Дюваль поделилась информацией о кашах, которые лучше исключить из рациона пожилых людей. Важно, чтобы пожилые люди получали пищу, богатую питательными веществами и полезную для здоровья.

Манная каша, хотя является популярным блюдом во многих странах, может быть особенно опасной для людей преклонного возраста. Она состоит главным образом из простых углеводов, которые могут вызвать резкий скачок уровня глюкозы при переваривании, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, манная каша имеет высокое содержание калорий, а популярный способ приготовления, с использованием молока и сливочного масла, делает ее еще более калорийной. Это не способствует полезности каши для пожилых людей.

В связи с этим, рекомендуется исключить манную кашу из рациона пожилых людей и обратить внимание на другие каши, более питательные и полезные.

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