Манная каша не рекомендуется для пожилых людей, говорит диетолог

Диетолог Анжелика Дюваль поделилась информацией о кашах, которые лучше исключить из рациона пожилых людей. Важно, чтобы пожилые люди получали пищу, богатую питательными веществами и полезную для здоровья.