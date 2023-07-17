КМСП принимает заявки от субъектов малого и среднего бизнеса на льготный лизинг

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В корпорации рассказали о двух основных продуктах, которыми предприятия могут воспользоваться в зависимости от своей специализации и категории МСП, передает ria.ru. Программа «Приоритет +» предусматривает возможность приобретения в лизинг российского оборудования под 6 процентов годовых, импортного — под 8 процентов годовых. При этом сумма сделки составляет от полумиллиона до пятидесяти миллионов рублей. Продуктом могут воспользоваться представители микро- и малого бизнеса из сферы обрабатывающих производств.
Второй продукт, «Приоритет», рассчитан на большее количество предприятий МСП. Заявки на программу могут направлять микропредприятия, малые и средние компании из различных отраслей — туристической, научной, здравоохранительной, IT, а также из области спорта и креативных индустрий. Еще один сегмент пользователей представлен средними предприятиями, работающими в сфере обрабатывающих производств. Для всех этих категорий действует общая ставка — 12 процентов годовых, а сумма сделки варьируется от полумиллиона до пятидесяти миллионов. Если речь идет о среднем бизнесе, то лимит стоимости сделки составляет сто миллионов рублей.
«Одна из задач Корпорации МСП — сделать лизинг оборудования максимально массовым и доступным для малого и среднего бизнеса. Приобретение основных средств в лизинг — это эффективный метод как модернизации, так и расширения производственных мощностей», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Глава КМСП также обратил внимание на такие моменты, как продолжительность сроков лизинга, небольшой размер авансов и индивидуальный график платежей. Для получения оборудования не предусмотрено залога. Кроме этого, лизингополучатель производит оплату после того, как оборудование будет поставлено на его площадку. Приобретать в лизинг можно только новое оборудования. Это является обязательным условием обеих программ.
Александр Исаевич рассказал, что продукты корпорации представлены в электронном виде на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря этому пользователи могут направлять заявки онлайн. После того, как бизнес пройдет проверку на соответствие требованиям, заявитель получает обратную связь, в рамках которой указывается общая стоимость финансирования и предварительный график лизинговых платежей. Если предприниматель согласен с предложенными условиями, то он может перейти к следующему этапу — направить комплект документов, которые требуются для приобретения оборудования в лизинг. Это также можно сделать через сервис МСП.РФ.