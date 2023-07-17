КМСП принимает заявки от субъектов малого и среднего бизнеса на льготный лизинг

Второй продукт, «Приоритет», рассчитан на большее количество предприятий МСП. Заявки на программу могут направлять микропредприятия, малые и средние компании из различных отраслей — туристической, научной, здравоохранительной, IT, а также из области спорта и креативных индустрий. Еще один сегмент пользователей представлен средними предприятиями, работающими в сфере обрабатывающих производств. Для всех этих категорий действует общая ставка — 12 процентов годовых, а сумма сделки варьируется от полумиллиона до пятидесяти миллионов. Если речь идет о среднем бизнесе, то лимит стоимости сделки составляет сто миллионов рублей.