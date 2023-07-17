Губернатор Валерий Лимаренко обсудил с лидерами России будущее Сахалина

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На встрече говорилось о реализации проекта «Обучающие экспедиции». В частности, обсуждались возможности привлечения высококвалифицированных кадров на острова. Собравшиеся предоставили губернатору несколько решений проблем, связанных с нехваткой специалистов.
Ранее Валерий Лимаренко поставил перед победителями и финалистами «Лидеров России» задачи по привлечению высококвалифицированных инженеров на Сахалин и разработке системы, которая будет помогать местной молодёжи самореализовываться.
Глава Сахалинской области отметил, что к 2026 году в регионе появятся 15 тысяч новых рабочих мест, большинство из которых будут требовать привлечения специалистов высокого уровня.
«Считаю, в первую очередь эти рабочие места должна занимать островная молодёжь. Чтобы юные сахалинцы и курильчане не покидали острова, надо дать им возможность для профессиональной самореализации на родине», — добавил Валерий Лимаренко.
Участники проекта подготовили несколько прототипов мер, позволяющих не только удержать кадры на острове, но и привлечь в область новые. Всего команда разработала и представила восемь решений, часть из которых была нацелена на молодое поколение специалистов.
В частности, лидеры предложили внедрить профориентационный проект «Острова — мой дом», направленный на погружение школьников в профессии через демонстрацию перспектив карьерного роста в регионе, а также посещение действующих предприятий и компаний.
Помимо прочего, участниками было предложено создание чат-бота «Мост на Сахалин». По задумке он будет предоставлять переезжающим на остров всю необходимую об области информацию и помогать обзаводиться новыми знакомствами через сервисы «Спроси у Сахалинца» и «Друг на Сахалине».
Кроме того, во время встречи с губернатором была озвучена идея учредить в области центр развития талантов. Ожидается, что он поспособствует развитии инновационной экономики Сахалина, благодаря выявлению молодых кадров с высоким потенциалом.