График плановых отключений горячей воды в Уфе на июль

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Согласно информации на сайте МУП «УИС», с 24 по 30 июля горячее водоснабжение будет отключено у жителей следующих домов:
С 17 по 28 июля горячей воды не будет у жителей по адресам:
С 17 по 30 июля отключения ждут жителей:
С 24 по 6 августа без горячей воды останутся жители следующий домов:
В период с 17 по 23 июля без горячей воды останутся жители одного дома по адресу ул. Кирзаводская, ½
В Советском районе отключения ГВС будет проводиться с 31 июля по 6 августа по следующим адресам: