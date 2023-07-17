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График плановых отключений горячей воды в Уфе на июль

17 июля 2023, 06:03
Фото: 1MI

Известен график отключения горячей воды в Уфе в июле

С середины и до конца июля некоторых жителей Уфы ждут плановые отключения горячей воды. Публикуем список адресов.

Демский район

Согласно информации на сайте МУП «УИС», с 24 по 30 июля горячее водоснабжение будет отключено у жителей следующих домов:

  • Альшеевская, 14/а;
  • Грозненская, 69, 69/1, 69/2, 69/6, 71/2,71/3, 71/4, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 69/7, 71/1;
  • Дагестанская, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 16/1, 16/2, 19/1, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 33/1, 35, 37, 39, 11/1, 13/1, 13/2, 15/1, 16, 17/1, 27, 9/1;
  • Левитана, 14/7, 36/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 20, 22, 22/1, 22/2, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 41, 71;
  • Магистральная, 12, 14, 2, 2/1, 20, 27/1, 27/2, 4, 20/1, 27, 6, 9, 9/а; Минская, 58; Мусоргского, 23;
  • Мусы Джалиля, 127, 64, 66, 68, 68/1, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3; Островского, 14, 18, 16/1, 18/1;
  • Правды, 18/4,18/5, 29, 31/2, 39/1, 39/2, 1, 15, 18/2, 20/1, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 31/1, 37/1;
  • Ухтомского, 13, 14,17, 17/2, 30/1, 10, 11, 12, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 30/2;
  • Центральная, ½, 18/1, 6/1;
  • Генерала Ишбулатова, 8, 8/1, 8/2, 8/3,8/4;
  • Генерала Кусимова, 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1;
  • Мечтателей, 15, 11, 13, 6, 8;
  • Рядовая, 2.

Кировский район

С 17 по 28 июля горячей воды не будет у жителей по адресам:

  • Габдуллы Амантая, 10, 12/3, 7/1, 1, 1/1, ½, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 8/1, 9, 9/1;
  • Муксинова, 2/3;
  • Файзи Гаскарова, 11, 7, 9;

С 17 по 30 июля отключения ждут жителей:

  • Авроры, 1, 11, 11/1а, 11/1б, 11/1в, 11/2, 13/2, 15, 15/1, 5/12, 5/1а, 5/1б, 5/3, 5/5, 5/6, 7, 7/1а, 7/1в, 7/2, 7/3, 7/5, 9/1, 9/2, 14/1, 13/1, 17, 3, 3/1, 5, 5/10, 5/1в, 5/4, 5/7, 5/8, 5/9, 7/1б, 7/4;
  • Мубарякова, 11/2, 16, 18, 2/5, 20, 22, 22/1, 7, 8, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 11/3, 12, 12/2, 13, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4/1, 5, 6/1, 7/1, 7/2, 9;
  • Муксинова, 1, 2, 2/1, 3, 5, 9, 11, 7, 7/1;
  • Рабкоров, 10, 12, 2, 2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 22/2, 4/1, 4/4, 8, 10/а, 14, 16, 2/4, 2/9, 22, 24, 26, 4, 6, 6/а, 6/б;
  • Софьи Перовской, 11/5, 13/1, 13/4, 13/г, 15, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 13, 13/а, 13/б, 13/в, 15/1, 19/2, 21/5, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 29, 52, 54;
  • Степана Кувыкина, 1, 1/в, 1/г, 10, 11/2, 13/а, 17/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/а, 8, 91/а, 1/б, 10/а, 11/1, 12, 13, 15, 15/а, 17/1, 19, 19/а, 9/а;
  • Академика Ураксина, 1, 3;
  • Высотная, 10, 10/1, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 2, 8/3;
  • Кавказская, 24/1, 26;

С 24 по 6 августа без горячей воды останутся жители следующий домов:

  • Ветошникова, 95, 99;
  • Мингажева, 59, 59/1, 59/2;
  • Новомостовая, 31;
  • Чернышевского, 141.

Ленинский район

В период с 17 по 23 июля без горячей воды останутся жители одного дома по адресу ул. Кирзаводская, ½

Советский район

В Советском районе отключения ГВС будет проводиться с 31 июля по 6 августа по следующим адресам:

  • Бакалинская, 48, 50, 50/1, 4, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62, 66, 66/3, 68/6,70, 70/1, 70/2;
  • Баргузинская, 19/1, 6, 19;
  • Генерала Горбатова, 11/1, 3, 3/2, 7, 7/3, 9, 9/1, 3/3, 5/1, 7/4, 7/5;
  • Менделеева, 145, 151, 153, 155, 128/1, 132/1, 138, 140, 140/1, 140/3, 146/2, 148/3, 150, 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 152/3, 152/4, 171/3, 173, 173/2, 173/3, 177/1, 193, 193/1, 195/2, 136/1, 136/2, 142, 150/3, 152, 171, 171/1, 171/2, 173/1, 175/а, 175/б, 177/2, 185, 187, 189, 191/а;
  • Минигали Губайдуллина, 11, 3, 5, 7, 10, 17/3, 19/3, 19/6, 21, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 19/5, 21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3; Обская, 5, 5/1, 13, 7, 20 16/1;
  • Сагита Агиша, 10, 10/1, 14/1, 16, 22, 22/1,61-64, 14, 18, 18/1, 26, 26/1;
  • Степана Злобина, 2, 2/1, 4, 15, 20/2, 22/1в, 24, 32, 34, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 42, 44, 46/6, 5/1, 6, 7, 9, 11, 20, 20/1, 22/1а, 22/1б, 26, 28, 28/1, 28/2, 32/1, 32/2, 40, 5, 5/3;
  • Гали Ибрагимова, 5, 5/1;
  • Подполковника Недошивина, 11, 9;
  • Степана Кувыкина, 45;
  • Акназарова, 21, 24, 26, 29, 18, 20, 25, 27;
  • Красноводская, 4, 3.
#Элина Сайфранова
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