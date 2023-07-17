ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж нового коттеджного посёлка «Созвездие Цефей»

— Звёздное небо — одно из самых прекрасных зрелищ, которые существуют в природе. Вот и мы, вдохновившись космосом, воссоздали его частичку на земле. «Созвездие Цефей» — это первый коттеджный посёлок в России, созданный по карте настоящего созвездия. Здесь всё продуманно для комфорта проживающих в нём людей, а каждая деталь дополняет и создаёт целостный образ и концепцию посёлка. Мы уверены, что это будет прекрасное место, где можно буде отрешиться от городской суеты, раствориться в атмосфере уюта и просто наслаждаться моментом, — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».