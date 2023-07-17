ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж нового коттеджного посёлка «Созвездие Цефей»

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
У уфимцев появился шанс стать ближе к звёздам! Крупнейший застройщик загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал» объявил старт продаж совершенно нового, концептуального коттеджного посёлка «Созвездие Цефей».
— Звёздное небо — одно из самых прекрасных зрелищ, которые существуют в природе. Вот и мы, вдохновившись космосом, воссоздали его частичку на земле. «Созвездие Цефей» — это первый коттеджный посёлок в России, созданный по карте настоящего созвездия. Здесь всё продуманно для комфорта проживающих в нём людей, а каждая деталь дополняет и создаёт целостный образ и концепцию посёлка. Мы уверены, что это будет прекрасное место, где можно буде отрешиться от городской суеты, раствориться в атмосфере уюта и просто наслаждаться моментом, — рассказала Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
По проекту в посёлке будет построено 100 комфортабельных коттеджей и таунхаусов. Фасады домов будут облицованы по технологии «Баварская кладка» в серо-коричневой гамме, что не только создаст атмосферу комфорта, но и подчеркнёт респектабельность и высокий статус владельцев. Все дома будут подключены к коммуникациям, чтобы вы могли не отказываться от привычек городского жителя, а за порядком на территории будет следить собственная управляющая компания.
Кроме того, концепция посёлка предусматривает и уютные прогулочные зоны, и конечно же парки для отдыха и спорта.
— Для приятного и активного времяпрепровождения жильцов посёлка, мы запроектировали более 10 000 кв. метров благоустроенных парков. На их территории расположатся пять тематических зон, с разделением по возрасту и видам активности, а также многофункциональный SPORTHUB, где все желающие смогут заниматься спортом на открытом воздухе. Кроме того, для семейных прогулок мы запроектировали авторский пешеходный бульвар, который обязательно станет местом притяжения для жильцов и их гостей, — отметила Лира Ахметова.
Коттеджный посёлок возводится в благоустроенном пригороде в 20 минутах от города. Здесь в окружении живописной природы есть всё, что нужно для повседневного комфорта: магазины и кафе, SPA и спортивные центры, косметологии и пункты выдачи интернет заказов и многое другое. Есть детские сады и буквально в нескольких метрах от въезда на территорию «Созвездия Цефей» строится новая современная школа, что высоко оценят семьи с детьми.
— Покупать на старте всегда выгодно. Например, сейчас купить просторный комфортабельный коттедж в «Созвездии Цефей» можно всего от 9 млн рублей. А для удобства наших клиентов действует программа «Трейд-ин», благодаря которой вы легко и быстро сможете продать свою старую квартиру и купить новый дом. Если же вам дополнительно понадобятся кредитные средства, то наш ипотечный брокер поможет правильно собрать пакет документов и получить одобрение на ипотеку, — добавила Лира Ахметова, коммерческий директор ГК «Жилой Квартал».
Кстати, покупка дома в ипотеку сейчас очень выгодна, ведь можно получить до 12 млн рублей всего под 3% по программе «Сельская» ипотека[1].
Узнать больше о новом концептуальном посёлке «Созвездие Цефей» вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
[1] Не является публичной офертой. «Сельская» ипотека под 3% предоставляется Россельхозбанком.
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