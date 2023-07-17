Фонд «ОМК-Участие» привез в Благовещенск уникальную выставку о благотворительности

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Выставку в город привез благотворительный фонд «ОМК-Участие» (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) в честь своего 15-летия, партнером стала ассоциация крупнейших грантодающих организаций России «Форум Доноров».
Все кадры и соответствующие им истории рассказывают о разных видах помощи и поддержки: профилактике социального сиротства, адресной помощи, продвижению культурных проектов. Важную роль в этих историях играет тема инклюзии, создания атмосферы, в которой комфортно самым разным людям с различными особенностями. Посетить выставку и ознакомиться с фотоработами могут все желающие абсолютно бесплатно. Экспозиция будет действовать до конца этого года.
— Каждый снимок на этой выставке рассказывает уникальную и искреннюю историю. Каждый найдет здесь для себя что-то новое: идеи и эмоции, вдохновение для волонтерства или просто впервые познакомится с миром благотворительности. Ведь она играет важную роль, объединяя людей с добрыми намерениями и большим сердцем, людей с высокими моральными ценностями. Я знаю, что в Благовещенске много таких людей. Эта выставка еще раз подчеркнет значение сохранения традиций человеколюбия и милосердия, — отметила руководитель культурных проектов фонда «ОМК-Участие» Ксения Полетаева, приветствуя гостей выставки.
Также на церемонии вручили благодарственные письма и сертификаты на культурные мероприятия 22 наиболее активным волонтерам и жертвователям фонда «ОМК-Участие» из числа сотрудников и ветеранов благовещенского завода ОМК.
— Уверен, что в каждом из нас есть глубокая потребность быть нужным и полезным. Добровольчество помогает это стремление реализовать. В дружном коллективе благовещенского завода ОМК сотни добровольцев и благотворителей. Своими делами они шаг за шагом меняют окружающую среду. Для наших добровольцев, которые каждый день находят время и возможности помогать другим, такое признание компании — сигнал о том, что их работа важна, нужна и ценна, — прокомментировал управляющий директор предприятия Андрей Доценко.
27 июля фотовыставку «ОБЪЕКТИВная благотворительность» откроют в Чусовом (Пермский край). Также в рамках празднования 15-летия фонда «ОМК-Участие» презентацию работ проведут в Альметьевске (Татарстан) и Челябинске.