Фонд «ОМК-Участие» привез в Благовещенск уникальную выставку о благотворительности

— Каждый снимок на этой выставке рассказывает уникальную и искреннюю историю. Каждый найдет здесь для себя что-то новое: идеи и эмоции, вдохновение для волонтерства или просто впервые познакомится с миром благотворительности. Ведь она играет важную роль, объединяя людей с добрыми намерениями и большим сердцем, людей с высокими моральными ценностями. Я знаю, что в Благовещенске много таких людей. Эта выставка еще раз подчеркнет значение сохранения традиций человеколюбия и милосердия, — отметила руководитель культурных проектов фонда «ОМК-Участие» Ксения Полетаева, приветствуя гостей выставки.