Фермер из деревни Тульгузбаш получил 5 млн руб за макет белорусской избы для Башкирии

Х Форум Россия-Беларусь прошедший в Уфе с 26 по 28 июня обрастает подробностями, которые публикуются на сайте госзакупок. Так в реестре контрактов республиканского Дома дружбы народов появился контракт, еще 3 июня заключенный с индивидуальным предпринимателем из деревни Тульгузбаш Аскинского района. за 5 млн рублей фермер Абдуллин создал декоративную белорусскую избу или же макет жилища, который демонстрировался на прошедшей выставке.