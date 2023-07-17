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Фермер из деревни Тульгузбаш получил 5 млн руб за макет белорусской избы для Башкирии

17 июля 2023, 05:06
Фото: скриншот из видеосюжета БСТ

В Башкирии Дом дружбы народов приобрел у КФХ белорусскую избу для Х Форума за 5 млн

Контракт был заключен в начале июня, но размещен на сайте госзакупок 13 июля.

Х Форум Россия-Беларусь прошедший в Уфе с 26 по 28 июня обрастает подробностями, которые публикуются на сайте госзакупок. Так в реестре контрактов республиканского Дома дружбы народов появился контракт, еще 3 июня заключенный с индивидуальным предпринимателем из деревни Тульгузбаш Аскинского района. за 5 млн рублей фермер Абдуллин создал декоративную белорусскую избу или же макет жилища, который демонстрировался на прошедшей выставке.

Оплачен контракт был из средств бюджетного учреждения дома дружбы народов, который финансируется из республиканской казны. Изготовили и поставили макет по эскизу заказчика.

Так изготовление «макета дома в количестве 1 шт., необходимых для организации подворий с интерактивными площадками на организацию и проведение культурной программы в рамках Х Форума регионов России и Беларуси в городе Уфе 26–28 июня 2023 года из материалов исполнителя» обошлось в 5 млн рублей и достался контракт единственному поставщику — Крестьянско-фермерское хозяйство Абдуллин Айбулат Рахимьянович.

Ту самую избу демонстрировали лично председателю Совфеда Российской Федерации Валентине Матвиенко, председателю Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталье Кочановой и другим почетным высокопоставленным гостям. На видео телеканала БСТ Матвиенко заявили, что избу воссоздали «те которые в Белоруссии живут воспроизвели избу, чтобы показать быт Беларуси».

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Госзакупки#Видео
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