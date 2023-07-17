Десять из десяти: пробки в Уфе достигли максимальной отметки

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как сообщал Mkset, ранее этим вечером загруженность дорог в башкирской столице популярные сервисы оценили в девять баллов из десяти. Однако по прошествии нескольких минут ситуация усугубилась: на дорогах Уфы зафиксировали пробки в десять баллов.
Наиболее сложная ситуация, по данным сервиса Яндекс Карты, в настоящий момент в Советском районе города. Движение затруднено на Затонском шоссе, на пересечении улицы города Галле с улицей 50-летия Октября, на улице Российской, Уфимском шоссе, Цюрупы, Пушкина, Зорге и других.
Сообщается о ряде ДТП, которые, по мнению пользователей, в том числе повлияли на ситуацию на дорогах. К примеру, по данным Яндекс Карт, только на улице Города Галле этим вечером произошло три аварии.