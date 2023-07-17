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Десять из десяти: пробки в Уфе достигли максимальной отметки

17 июля 2023, 13:47
Фото: 1MI

Вечером 17 июля пробки в Уфе достигли 10-балльной отметки

Всего несколькими минутами ранее ситуацию с загруженностью на дорогах популярные сервисы оценивали в девять баллов из десяти

Как сообщал Mkset, ранее этим вечером загруженность дорог в башкирской столице популярные сервисы оценили в девять баллов из десяти. Однако по прошествии нескольких минут ситуация усугубилась: на дорогах Уфы зафиксировали пробки в десять баллов.

Наиболее сложная ситуация, по данным сервиса Яндекс Карты, в настоящий момент в Советском районе города. Движение затруднено на Затонском шоссе, на пересечении улицы города Галле с улицей 50-летия Октября, на улице Российской, Уфимском шоссе, Цюрупы, Пушкина, Зорге и других.

Сообщается о ряде ДТП, которые, по мнению пользователей, в том числе повлияли на ситуацию на дорогах. К примеру, по данным Яндекс Карт, только на улице Города Галле этим вечером произошло три аварии.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Дороги#Реконструкция дороги#Пробки#Автомобилисты#Легковые автомобили#ДТП
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