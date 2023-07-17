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Деньги за любовь: В Башкирии могут ввести выплаты по 10 тысяч рублей семейным парам

17 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI

В Башкирии хотят ввести выплаты в 10 тысяч рублей супругам, прожившим 50, 60 и 70 лет

Законопроект подготовила фракция ЛДПР в Курултае Башкирии, сообщает РБК Уфа 17 июля.

В Башкирии юбилярам семейной жизни, то есть семейным парам, которые в горе и в радости провели от 50 до 70 лет, хотят назначить выплаты в размере 10 тысяч рублей. Полагаться они будут раз в 10 лет, начиная с золотой свадьбы и предполагается, что назначать их будут трижды, на золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни, на бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе и благодатная свадьба — 70 лет супружеской жизни. Поощрение для супругов предложила фракция ЛДПР в Курултае.

Однако есть ряд условий и помимо большого опыта семейной жизни, претендентам необходимо прожить в Башкирии не менее 10 лет, однако получение каких-либо других выплат не повлияет на назначение «супружеской выплаты», достаточно будет лишь подать заявление. Законопроект направлен на популяризацию ценности традиционной семьи. Если данную инициативу поддержат в Курултае, то платить за семейную жизнь из регионального бюджета начнут со следующего года.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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