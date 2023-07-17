Деньги за любовь: В Башкирии могут ввести выплаты по 10 тысяч рублей семейным парам

В Башкирии юбилярам семейной жизни, то есть семейным парам, которые в горе и в радости провели от 50 до 70 лет, хотят назначить выплаты в размере 10 тысяч рублей. Полагаться они будут раз в 10 лет, начиная с золотой свадьбы и предполагается, что назначать их будут трижды, на золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни, на бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе и благодатная свадьба — 70 лет супружеской жизни. Поощрение для супругов предложила фракция ЛДПР в Курултае.