Автопутешественникам из Башкирии доступен аудиогид для поездки в Татарстан

Маршрут гида проходит через множество старинных сел с древними храмами с необычными историями: например, в одну из церквей местные жители приносят свои домашние тапочки, а другую нарекли татарстанской «Пизанской башней» за наклонную колокольню. Расскажет аудиогид о знаменитых жителях республики, в частности, поэте Гаврииле Державине, чье родовое имение находится в Лаишевском районе, и о событиях нашего времени — таких, как строительство целого поселка на берегу Камы для съемок популярного российского сериала. Голосом аудиогида стала звезда федеральных каналов родом из Казани — актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.