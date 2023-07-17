Автопутешественникам из Башкирии доступен аудиогид для поездки в Татарстан

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Автомобильный аудиогид включает в себя описание около 50 локаций в Лаишевском, Алексеевском, Спасском районах республики и достопримечательности Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. В виртуальную экскурсию длиной около двух часов вошли самые яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии и его столицы Болгар, теперь уникального музея-заповедника под открытым небом — Булгарского городища.
Маршрут гида проходит через множество старинных сел с древними храмами с необычными историями: например, в одну из церквей местные жители приносят свои домашние тапочки, а другую нарекли татарстанской «Пизанской башней» за наклонную колокольню. Расскажет аудиогид о знаменитых жителях республики, в частности, поэте Гаврииле Державине, чье родовое имение находится в Лаишевском районе, и о событиях нашего времени — таких, как строительство целого поселка на берегу Камы для съемок популярного российского сериала. Голосом аудиогида стала звезда федеральных каналов родом из Казани — актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.
Бесплатная автомобильная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации. Стартовая точка аудиогида находится в Казани, но туристы из Башкортостана могут подключиться к аудиогиду на отрезке пути Алексеевское-Болгар.
— Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов из Башкортостана. Мы любим приезжать к нашим соседям, чтобы прогуляться по музеям, посетить культурные достопримечательности Казани, узнать про легенды Свияжска, а также познакомиться с уникальным историческим наследием Болгара. Уверен, что наш бесплатный автомобильный аудиогид станет верным помощником для любителей автопутешествий и они оценят возможности экосистемы МТС для поездок и изучения соседних регионов, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.