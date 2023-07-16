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В Уфе проходит Косплей-фестиваль: показываем образы участников

16 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI
В эти выходные в Уфе проходит косплей-фестиваль «Fatui Fest: Маховик времени». В парке «Первомайский» собрались молодые уфимцы для участия в косплей-дефиле, coverdance и сценках. На месте побывал корреспондент Mkset.

Для участия в фестивале молодая девушка выбрала образ Нилу из игры Genshin Impact. В открытых источниках Нилу описываются как изящную красавицу с чистой и открытой душой.

Фото: mkset.ru

Образы персонажей игры повторили и другие участницы. Так, на фотографии рыцарь Морская пена Эола Лоуренс, таинственная девушка Е Лань и боготворимая жителями Мондштадта Барбара Пегг.

Е Лань, Барбара Пегг, Эола ЛоуренсЕ Лань, Барбара Пегг, Эола Лоуренс
Е Лань, Барбара Пегг, Эола Лоуренс
Фото: mkset.ru

Необычайно загадочный Чжун Ли из Genshin Impact.

Фото: mkset.ru

Две участницы фестиваля «Fatui Fest: Маховик времени» также примерили на себя образы героинь игры Genshin Impact.

Фото: mkset.ru

Прообразы для косплея участники находили и из других популярных игра. Например, Нелла повторяла образ Сораки из игра Лига Легенд.

Фото: mkset.ru

Лисичка и персонаж из манги «Домашняя гвардия».

Фото: mkset.ru

Молодой парень в роли Императора.

Фото: mkset.ru

Участницы в одинаковых костюмах повторяли известный мем с тремя главными героями комиксов о Человеке пауке.

Видео: mkset.ru

Фестиваль собрал множество молодых девушек и парней в необычных образах.

Фото: mkset.ru
#Элина Сайфранова#Видео
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