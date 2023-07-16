В Уфе проходит Косплей-фестиваль: показываем образы участников

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Для участия в фестивале молодая девушка выбрала образ Нилу из игры Genshin Impact. В открытых источниках Нилу описываются как изящную красавицу с чистой и открытой душой.
Образы персонажей игры повторили и другие участницы. Так, на фотографии рыцарь Морская пена Эола Лоуренс, таинственная девушка Е Лань и боготворимая жителями Мондштадта Барбара Пегг.
Необычайно загадочный Чжун Ли из Genshin Impact.
Две участницы фестиваля «Fatui Fest: Маховик времени» также примерили на себя образы героинь игры Genshin Impact.
Прообразы для косплея участники находили и из других популярных игра. Например, Нелла повторяла образ Сораки из игра Лига Легенд.
Лисичка и персонаж из манги «Домашняя гвардия».
Молодой парень в роли Императора.
Участницы в одинаковых костюмах повторяли известный мем с тремя главными героями комиксов о Человеке пауке.
Фестиваль собрал множество молодых девушек и парней в необычных образах.