В Уфе проходит Косплей-фестиваль: показываем образы участников

В эти выходные в Уфе проходит косплей-фестиваль «Fatui Fest: Маховик времени». В парке «Первомайский» собрались молодые уфимцы для участия в косплей-дефиле, coverdance и сценках. На месте побывал корреспондент Mkset.

Для участия в фестивале молодая девушка выбрала образ Нилу из игры Genshin Impact. В открытых источниках Нилу описываются как изящную красавицу с чистой и открытой душой. Фото: mkset.ru Образы персонажей игры повторили и другие участницы. Так, на фотографии рыцарь Морская пена Эола Лоуренс, таинственная девушка Е Лань и боготворимая жителями Мондштадта Барбара Пегг. Е Лань, Барбара Пегг, Эола Лоуренс Фото: mkset.ru Необычайно загадочный Чжун Ли из Genshin Impact. Фото: mkset.ru Две участницы фестиваля «Fatui Fest: Маховик времени» также примерили на себя образы героинь игры Genshin Impact. Фото: mkset.ru Прообразы для косплея участники находили и из других популярных игра. Например, Нелла повторяла образ Сораки из игра Лига Легенд. Фото: mkset.ru Лисичка и персонаж из манги «Домашняя гвардия». Фото: mkset.ru Молодой парень в роли Императора. Фото: mkset.ru Участницы в одинаковых костюмах повторяли известный мем с тремя главными героями комиксов о Человеке пауке. Видео: mkset.ru Фестиваль собрал множество молодых девушек и парней в необычных образах. Фото: mkset.ru