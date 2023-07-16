В Уфе эвакуировали третий торговый центр

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Сегодня, 16 июля, прошла третья за выходные эвакуация крупного торгового центра. Как сообщили Mkset очевидцы, покинуть здание попросили посетителей ТЦ «Галерея Арт».
Так, по громкоговорителю объявили пожарную тревогу и сообщили об обнаруженном в здании задымлении.
В пресс-службе МЧС РБ заверили, что тревога была ложной.
— На -1 этаже «Галерея Арт» проводились ремонтные работы, произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Эвакуировано 600 человек. Пострадавших нет, — проинформировали в ведомстве.