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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

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В Уфе эвакуировали третий торговый центр

16 июля 2023, 09:54
Фото: mkset.ru
Эвакуация прошла в торговом центре «Галерея Арт», сообщают очевидцы.

Сегодня, 16 июля, прошла третья за выходные эвакуация крупного торгового центра. Как сообщили Mkset очевидцы, покинуть здание попросили посетителей ТЦ «Галерея Арт».

Так, по громкоговорителю объявили пожарную тревогу и сообщили об обнаруженном в здании задымлении.

В пресс-службе МЧС РБ заверили, что тревога была ложной.

— На -1 этаже «Галерея Арт» проводились ремонтные работы, произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации. Эвакуировано 600 человек. Пострадавших нет, — проинформировали в ведомстве.
#Элина Сайфранова
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