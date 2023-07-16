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В Башкирии горит 2053,8 га леса

16 июля 2023, 04:16
Фото: 1MI

В Башкирии общая площадь лесных пожаров превысила 2000 га

В ликвидации пожаров задействованы 144 человека и 53 единицы техники, сообщались в Госкомитете по ЧС.

В Башкирии на 16 июля действуют три лесных пожара на общей площади 2053,8 га. Как отметили в пресс-службе Госкомитета по ЧС все очаги локализованы.

Известно, что в Белорецком районе продолжается тушение очагов в 1664,5 и 312,3 га. Оставшиеся 77 га леса горят в Бурзянском районе. В тушении пожаров задействованы 144 человека и 53 единицы техники.

В ведомстве заявили, что чаще всего лесные пожары вспыхивают из-за неосторожного обращения с огнем.

#Элина Сайфранова
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