В Башкирии горит 2053,8 га леса

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Башкирии на 16 июля действуют три лесных пожара на общей площади 2053,8 га. Как отметили в пресс-службе Госкомитета по ЧС все очаги локализованы.
Известно, что в Белорецком районе продолжается тушение очагов в 1664,5 и 312,3 га. Оставшиеся 77 га леса горят в Бурзянском районе. В тушении пожаров задействованы 144 человека и 53 единицы техники.
В ведомстве заявили, что чаще всего лесные пожары вспыхивают из-за неосторожного обращения с огнем.