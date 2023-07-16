Уфимцы показали жуткие пробки на въезд в город

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Воскресенье в Уфе завершается «жуткими» пробками на въезде в город. Об этом сообщают уфимцы в социальных сетях, сопровождая сообщение видеозаписью.
Не самая приятная ситуация образовалась, со слов автора, на улице Испытателей по направлению из поселка Нагаево в сторону Уфы.
Согласно данным сервиса 2gis, улица Испытателей, действительно, отмечена «бордовым». Уфимцы, которым не посчастливилось «застрять» на дороге недоумевают, откуда на этой дороге образовалась пробка.
Отметим, что не только на этом участке дороги образовалась пробка в вечер воскресенья. Так, на выезде из Зубово и на Оренбургском тракте в сторону Уфы ситуация аналогичная — все отмечено «красным».
— До осени тут стоять будем, — пишет пользователь Say R.
— Коренные уфимцы возвращаются со своих аулов, — Сергей Р.