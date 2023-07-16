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Спустя 2 недели после радостного дня: известный тренер погиб в жутком ДТП в Башкирии

16 июля 2023, 18:21
Фото: t.me/bash_gibdd

Заслуженный тренер по волейболу погиб в ДТП в Башкирии через 2 недели после торжества

Стали известны подробности чудовищной аварии, а также раскрыта личность погибшего — им оказался непростой человек, сообщают в местных группах района в соцсетях

Заслуженный тренер по волейболу Олег Ханов погиб в ДТП на трассе в Салаватском районе Башкирии. Напомним, по данным ГИБДД Башкирии, возле села Малояз вечером 16 июля столкнулись четыре автомобиля — из них две легковушки, фура и КамАЗ.

В результате ДТП тренер Олег Ханов, который был за рулем Hyundai Santa Fe, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. В больницу также был доставлен водитель «Тойота РАВ 4».

По данным группы «На земле Салавата (СМИ)» «Вконтакте», погибший Олег Ханов две недели назад отметил 63-летие. Он являлся тренером по волейболу в Детско-юношеской спортивной школе села Малояз.

— Олег Раисович был замечательным педагогом, блестящим тренером по волейболу. Его воспитанники стали призерами финальных соревнований в Башкирии, — говорится в посте группы.

Многие воспитанники Ханова принесли свои соболезнования его семье и близким. Они назвали его «лучшим тренером и человеком».

Погибший в ДТП тренер Олег Ханов был любимцев многих спортсменовПогибший в ДТП тренер Олег Ханов был любимцев многих спортсменов
Погибший в ДТП тренер Олег Ханов был любимцев многих спортсменов
Фото: maloyaz-dush.ru
#Валерия Панаева
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