Спустя 2 недели после радостного дня: известный тренер погиб в жутком ДТП в Башкирии

Заслуженный тренер по волейболу Олег Ханов погиб в ДТП на трассе в Салаватском районе Башкирии. Напомним, по данным ГИБДД Башкирии, возле села Малояз вечером 16 июля столкнулись четыре автомобиля — из них две легковушки, фура и КамАЗ.