Спустя 2 недели после радостного дня: известный тренер погиб в жутком ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Заслуженный тренер по волейболу Олег Ханов погиб в ДТП на трассе в Салаватском районе Башкирии. Напомним, по данным ГИБДД Башкирии, возле села Малояз вечером 16 июля столкнулись четыре автомобиля — из них две легковушки, фура и КамАЗ.
В результате ДТП тренер Олег Ханов, который был за рулем Hyundai Santa Fe, от полученных травм скончался в карете скорой помощи. В больницу также был доставлен водитель «Тойота РАВ 4».
По данным группы «На земле Салавата (СМИ)» «Вконтакте», погибший Олег Ханов две недели назад отметил 63-летие. Он являлся тренером по волейболу в Детско-юношеской спортивной школе села Малояз.
— Олег Раисович был замечательным педагогом, блестящим тренером по волейболу. Его воспитанники стали призерами финальных соревнований в Башкирии, — говорится в посте группы.
Многие воспитанники Ханова принесли свои соболезнования его семье и близким. Они назвали его «лучшим тренером и человеком».