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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:20

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Следующая неделя в Башкирии начнётся с дождей

16 июля 2023, 06:17
Фото: 1MI
Об этом сообщили синоптики «Башгидрометцентра».

В понедельник, 17 июля, в Башкирии пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Синоптики также сообщают, что температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, а днем +19…+24 градуса.

Существенных изменений во вторник, 18 июля, не ожидается. Местами в республике также ожидаются грозы и кратковременные дожди, ночью и днем температура воздуха +16 и +24 градуса соответственно.

#Элина Сайфранова
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