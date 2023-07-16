Следующая неделя в Башкирии начнётся с дождей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В понедельник, 17 июля, в Башкирии пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Синоптики также сообщают, что температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, а днем +19…+24 градуса.
Существенных изменений во вторник, 18 июля, не ожидается. Местами в республике также ожидаются грозы и кратковременные дожди, ночью и днем температура воздуха +16 и +24 градуса соответственно.