Пожарные в двух популярных торговых центрах Уфы: что произошло

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Сегодня, 16 июля, срочно эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета». Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС РБ, в центре произошло задымление жировых отложений в вентиляции на парковке. Потушить его удалось до прибытия пожарных.
Всего эвакуировано было 1 703 человека, из которых 207 дети.
В пресс-службе ТРЦ «Планета» в свою очередь сообщили, что эвакуация началась в 11:59, когда администратор центра незамедлительно объявила эвакуацию после сообщения о задымлении.
— Задымление было оперативно ликвидировано сотрудниками торгового центра. Пострадавших среди гостей и сотрудников ТРЦ «Планета» нет. Торговый центр возобновил работу в штатном режиме в 13:51, — добавили в пресс-службе.
Кроме того, в субботу, 15 июля, из центра «Башкирия» также пришлось вывести всех посетителей. Видеозапись выходящих из ТЦ уфимцев опубликовали в социальных сетях очевидцы.
В пресс-службе МЧС РБ Mkset сообщили, что причиной эвакуации послужил ложный вызов.