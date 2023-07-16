Пожарные в двух популярных торговых центрах Уфы: что произошло

Сегодня, 16 июля, срочно эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета». Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС РБ, в центре произошло задымление жировых отложений в вентиляции на парковке. Потушить его удалось до прибытия пожарных.