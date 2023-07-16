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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 09:22

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Пожарные в двух популярных торговых центрах Уфы: что произошло

16 июля 2023, 07:53
Фото: 1MI

В Уфе эвакуировали посетителей двух торговых центров

Эвакуации прошли в лайф-стайл центре «Башкирия» и ТРЦ «Планета».

Сегодня, 16 июля, срочно эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета». Как сообщили Mkset в пресс-службе МЧС РБ, в центре произошло задымление жировых отложений в вентиляции на парковке. Потушить его удалось до прибытия пожарных.

Всего эвакуировано было 1 703 человека, из которых 207 дети.

В пресс-службе ТРЦ «Планета» в свою очередь сообщили, что эвакуация началась в 11:59, когда администратор центра незамедлительно объявила эвакуацию после сообщения о задымлении.

— Задымление было оперативно ликвидировано сотрудниками торгового центра. Пострадавших среди гостей и сотрудников ТРЦ «Планета» нет. Торговый центр возобновил работу в штатном режиме в 13:51, — добавили в пресс-службе.
Видео: Ufa_rb

Кроме того, в субботу, 15 июля, из центра «Башкирия» также пришлось вывести всех посетителей. Видеозапись выходящих из ТЦ уфимцев опубликовали в социальных сетях очевидцы.

В пресс-службе МЧС РБ Mkset сообщили, что причиной эвакуации послужил ложный вызов.

Видео: Ufa_rb
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Эвакуация#Эвакуация в ТЦ#Экстренная эвакуация#Видео
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