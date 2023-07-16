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Меню из ничего и насекомые в кровати: что скрывают отели со «звездами» в Соль-Илецке

16 июля 2023, 04:00
Фото: пресс-служба ООО "Соленые озера"
Ранее мы рассказывали о VIP-отдыхе на Соленых озерах, где помимо обычного платного пляжа есть закрытая зона с удобствами. Теперь Mkset решил изучить, а есть ли в городе-курорте гостиницы со «звездами», и что о проживании в них говорят отдыхающие

В отличие от популярных в Соль-Илецке гостевых домов и частных домов отдыха гостиниц в курортном городке значительно меньше. Сервис «Яндекс. Путешествия» показывает лишь четыре гостиницы и один мини-отель со звездностью. Но что скрывается за их дверьми?

Времена года

Трехзвездочная гостиница с безупречным рейтингом, по крайней мере, на сервисах Яндекса. Располагается гостиница в одном километре от центра города и в шаговой доступности от озер и пляжа.

Фото: Яндекс.Путшествия

Судя по описанию гостиницы, в каждом номера есть кондиционер, холодильник, телевизор, сейф и отопление. Среди услуг постояльцам обещают ежедневную уборку, бесплатный вай-фай и парковку.

Фото: Яндекс.Путешествия

Бывшие постояльцы в своих отзывах отмечают вежливый персонал, свежий и современный ремонт и вкусные завтраки. Софья Е. заявляет, что не ожидали от отдыха «чего-то вау», но в конечном итоге она пришла к выводу, что в таких отелях она «не была даже в Москве». Со слов Софьи, в качестве комплимента ей даже предложили спа со скидкой.

Фото: Яндекс.Путешествия

Лада

Вторая трехзвездочная гостиница в Соль-Илецке «Лада» располагается уже в двух километрах от центра города, однако и она максимально близка к соленым озерам. Рейтинг на сервисе Яндекс.путешествия у гостиницы ниже — всего 4,5 из 5.

Фото: Яндекс.Путешествия

Так, «Лада» предлагает постояльцем 28 номеров, уборку по определенным дням, бесплатный доступ в интернет, парковку, а также кондиционер и телевизор в номере.

Фото: Яндекс.Путешествия

В положительных отзывах пользователи отмечают чистоту, красоту обстановки и приятный персонал. Однако, например, Татьяна не испытывает желания вернуться из-за близкого соседства с ночным клубом, где, по ее словам, до раннего утра играет громкая музыка.

Фото: Яндекс.Путешествия

В некоторых отзывах постояльцев смутила система уборки номеров. Анна П. рассказывает, что за шесть ночей в гостинице у них ни разу не сменили постельное белье и полотенца. Аделина также осталась недовольна уборкой. При заселении в номер девушка, с ее слов, нашла в ванной чужие волосы, а уже во время проживания сотрудники гостиницы убирали не весь мусор из номера.

 — Мы нашли насекомых, которые ползали по стене и падали к нам на кровать. Не думаю, что отдыхающему человек было бы приятно увидеть эту картину, — рассказывает Аделина.

Волга

Трехзвездочная гостиница расположена уже в центре города — до соленых озер добираться придется либо на общественном транспорте, либо на автомобиле. Всего в гостинице 28 номеров, каждый из которых «уютно обставлен и оснащен необходимым», однако, судя по описанию на сайте «Островок», кондиционер в этот список не входит. В распоряжении постояльцев также бесплатный вай-фай, парковка, площадка для барбекю.

Фото: ostrovok.ru

Туристы, которые уже посещали «Волгу», остались довольны расположением гостиницы, соотношением цены и качества и чистотой. Вопросы постояльцев имелись к средствам гигиены. Это усредненные выводы по всем отзывам на сайте, остановимся на недавнем частном комментарии.

Фото: ostrovok.ru

Так, Алексей А. отмечает, что со временем интерьер гостиницы обветшал, розетки, с его слов, разломаны и вырваны, а вместо полноценной уборки персонал только выносил мусор из номера. Недоволен мужчин остался и меню в кафе.

— Меню в папочке есть, по факту процентов на 75 ничего не могут сделать, это огорчает, потому как приходилось шляться по поселку в поиске, где можно достойно посидеть и покушать. Таких мест практически нет, — негодует Алексей А.
Фото: ostrovok.ru

Аврора

Гостиница, согласно сервису Hotels.ru, имеет три звезды и располагается рядом с предыдущей «Волгой». Постояльцам обещают номера с террасами, телевизором, а также с ванной комнатой в номере, шкафом для одежды, холодильником и кондиционером. Уборка в номерах проходится ежедневно.

Фото: Алексей П. // Яндекс.карты

Отзываются о гостинице бывшие постояльцы в основном положительно, отмечая оснащенную всем необходимым общую кухню, оборудованные беседки и парковку для автомобилей. Персонал, со слов бывших постояльцев, приветливый.

Фото: Hotels.ru

Радужный

Замыкает пятерку «звездных» гостиниц двухзвездочный мини-отель «Радужный». Находится он в 900 метров от центра города и является наиболее отдаленным от соленых озер.

Фото: ostrovok.ru

В описании сервиса «Яндекс.Путешествия» указано, что мини-отель оснащен кондиционером, холодильником, телевизором, отоплением и различными бытовыми приборами. У постояльцев также будет возможность выйти на террасу, воспользоваться бесплатным Wi-Fi и оставить автомобиль на парковке.

Фото: ostrovok.ru

Бывшие постояльцы оставляют также положительные отзывы. Во время их пребывания в мини-отеле персонал был доброжелательный, номера чистые, однако в номере из мебели были только две кровати. Питание в стоимость не входит, однако есть общая кухня.

В то же время Владимир Ж. среди плюсов мини-отеля указывает наличие соснового двора и мангальных зон, а среди минусов — отсутствие бассейна и месторасположение.

Фото: ostrovok.ru
#Элина Сайфранова
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