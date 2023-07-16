Меню из ничего и насекомые в кровати: что скрывают отели со «звездами» в Соль-Илецке

Бывшие постояльцы в своих отзывах отмечают вежливый персонал, свежий и современный ремонт и вкусные завтраки. Софья Е. заявляет, что не ожидали от отдыха «чего-то вау», но в конечном итоге она пришла к выводу, что в таких отелях она «не была даже в Москве». Со слов Софьи, в качестве комплимента ей даже предложили спа со скидкой.