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Детсад и школа из башкирского Межгорья победили в фестивале футбола

16 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Детский сад № 2 и школа № 2 Межгорья стали победителями Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в номинациях «Дошкольная образовательная организация» и «Общеобразовательная организация с количеством обучающихся до 300 человек», сообщили в администрации региона.

Мероприятие проводилось в соответствии с задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Спортивный форум в четвертый раз проводил Российский футбольный союз. В этом учебном году его участниками были детские сады и школы из 84 регионов страны. Всего в ходе фестиваля участники провели 15 тыс. активностей: конкурсов, турниров, классных часов, викторин и эстафет. Формат фестиваля был максимально удобен для участников — все конкурсы и соревнования необходимо было организовать на базе собственной школы или детского сада. После каждого события педагоги загружали фото- и видеоотчеты на спортивный портал Российского движения школьников. Там же начислялись баллы за проведенные активности.

— Заслуженные награды и поощрения для всех, кто получил статус регионального победителя и всероссийского победителя будут доставлены от Российского футбольного союза до каждого учебного учреждения нашего города, — отметил заведующий сектором молодежной политики и спорта администрации Межгорья Олег Мартиросян.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, а рядом с домом обновляется инфраструктура для тренировок. Проверить свой уровень физической подготовки все желающие могут бесплатно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ.

#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Андрей Королев
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