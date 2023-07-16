Детсад и школа из башкирского Межгорья победили в фестивале футбола

Спортивный форум в четвертый раз проводил Российский футбольный союз. В этом учебном году его участниками были детские сады и школы из 84 регионов страны. Всего в ходе фестиваля участники провели 15 тыс. активностей: конкурсов, турниров, классных часов, викторин и эстафет. Формат фестиваля был максимально удобен для участников — все конкурсы и соревнования необходимо было организовать на базе собственной школы или детского сада. После каждого события педагоги загружали фото- и видеоотчеты на спортивный портал Российского движения школьников. Там же начислялись баллы за проведенные активности.