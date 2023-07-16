Детсад и школа из башкирского Межгорья победили в фестивале футбола

Posted Вчера, 06:36
Published Вчера, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Мероприятие проводилось в соответствии с задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Спортивный форум в четвертый раз проводил Российский футбольный союз. В этом учебном году его участниками были детские сады и школы из 84 регионов страны. Всего в ходе фестиваля участники провели 15 тыс. активностей: конкурсов, турниров, классных часов, викторин и эстафет. Формат фестиваля был максимально удобен для участников — все конкурсы и соревнования необходимо было организовать на базе собственной школы или детского сада. После каждого события педагоги загружали фото- и видеоотчеты на спортивный портал Российского движения школьников. Там же начислялись баллы за проведенные активности.
— Заслуженные награды и поощрения для всех, кто получил статус регионального победителя и всероссийского победителя будут доставлены от Российского футбольного союза до каждого учебного учреждения нашего города, — отметил заведующий сектором молодежной политики и спорта администрации Межгорья Олег Мартиросян.
Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» с каждым годом у россиян появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни. В стране регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, а рядом с домом обновляется инфраструктура для тренировок. Проверить свой уровень физической подготовки все желающие могут бесплатно, выполнив нормативы комплекса ГТО. Для развития профессионального и детско-юношеского спорта предусмотрены программы по реконструкции, дооснащению и строительству стадионов, многофункциональных комплексов и школ.