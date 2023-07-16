Башкирия наращивает экспорт продукции АПК в Беларусь

— Еще пять лет назад объемы поставок сельхозпродукции из Башкортостана в зарубежные страны были небольшими, сегодня мы уже экспортируем в 26 стран мира. За последний год направление поменялось — экспортируем в Иран, Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, Беларусь, — сообщил вице-премьер регионального правительства –министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в своем выступлении на заседании по формированию единой аграрной политики Союзного государства, которое состоялось в рамках X Форума регионов России и Беларуси в Уфе.