Башкирия наращивает экспорт продукции АПК в Беларусь

Posted Вчера, 09:39
Published Вчера, 09:39
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Так, значительно увеличены поставки мяса птицы и консервированных мясных продуктов. Остальной объем экспорта — это семена, растения, сахар, консервированные супы и бульоны.
— Еще пять лет назад объемы поставок сельхозпродукции из Башкортостана в зарубежные страны были небольшими, сегодня мы уже экспортируем в 26 стран мира. За последний год направление поменялось — экспортируем в Иран, Казахстан, Турцию, Китай, Узбекистан, Беларусь, — сообщил вице-премьер регионального правительства –министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в своем выступлении на заседании по формированию единой аграрной политики Союзного государства, которое состоялось в рамках X Форума регионов России и Беларуси в Уфе.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игоря Брыло, в вопросах торговли Россия и Беларусь дополняют друг друга, а объем поставляемой продукции — как российской, так и белорусской — увеличивается по поставкам между двумя странами практически одинаково каждый год — на более 20 процентов в год.
По словам главного белорусского агрария, в текущем году сельхозпродукция из их страны поступила в 72 региона России.
— Мы больше экспортируем мясную и молочную продукцию, овощи, картофель, — уточнил он. — Из России также возим мясную продукцию, зерновые, рыбу.
Игорь Брыло также подметил, что дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества будет способствовать успешная реализация союзных программ в области сельского хозяйства, которые были утверждены главами государств. В частности, речь идет о программе по интеграции информационных систем государственных контролирующих органов в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля. Документ предусматривает обмен информацией о ввозимых товарах на территорию союзного государства. Вторая союзная программа касается формирования единой аграрной политики Союзного государства, основная цель которой — это сближение законодательства стран в области регулирования АПК. Реализация программы, по словам Игоря Брыло, позволит увеличить объемы взаимной торговли, снять административные барьеры, обеспечить продовольственную безопасность двух стран.
В России реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его основная цель — увеличение экспорта, в том числе продукции агропромышленного комплекса. Беларусь в структуре экспорта продукции АПК Башкортостана занимает по итогам прошлого года 3,4% и входит в пятерку стран-импортеров. Всего за прошлый год продукции АПК Башкортостана экспортировали на 291 млн долларов США.