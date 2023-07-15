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В Башкирии работы над развязкой в Нагаево полностью завершатся к зиме

15 июля 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Башкирии работы над развязкой в Нагаево полностью завершатся только к зиме

Новая транспортная развязка обеспечит беспрепятственное движение в этом районе. Об этом сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.

В настоящее время завершается возведение насыпи основной дороги протяженностью 1850 метров от автомагистрали М-5 до въезда в Нагаево. Она рассчитана на четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Уже отсыпано 97% от общего объема. Также построена ливневая канализация диаметром от 300 до 500 мм и длиной 4,7 км. Устанавливается гранитный бордюр, начата укладка нижних слоев асфальтобетонного покрытия.

Путепровод над железной дорогой имеет протяженность 106 метров и рассчитан на четыре полосы движения. Сейчас здесь устанавливают карнизные блоки и делают деформационные швы. В конце июля строители приступят к асфальтировке.

Для устройства наружного освещения на 119 опорах установят энергосберегающие светильники. Также будет смонтировано 5 километров барьерного ограждения. Ежедневно на объекте задействовано 40 рабочих, 45 автосамосвалов, 12 единиц дорожно-строительной техники.

Движение автомобилей по транспортной развязке планируется запустить к 1 сентября, а полностью завершить работы — до конца ноября.

Напомним, объект строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого#Андрей Королев
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