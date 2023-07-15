В Башкирии работы над развязкой в Нагаево полностью завершатся к зиме

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В настоящее время завершается возведение насыпи основной дороги протяженностью 1850 метров от автомагистрали М-5 до въезда в Нагаево. Она рассчитана на четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Уже отсыпано 97% от общего объема. Также построена ливневая канализация диаметром от 300 до 500 мм и длиной 4,7 км. Устанавливается гранитный бордюр, начата укладка нижних слоев асфальтобетонного покрытия.
Путепровод над железной дорогой имеет протяженность 106 метров и рассчитан на четыре полосы движения. Сейчас здесь устанавливают карнизные блоки и делают деформационные швы. В конце июля строители приступят к асфальтировке.
Для устройства наружного освещения на 119 опорах установят энергосберегающие светильники. Также будет смонтировано 5 километров барьерного ограждения. Ежедневно на объекте задействовано 40 рабочих, 45 автосамосвалов, 12 единиц дорожно-строительной техники.
Движение автомобилей по транспортной развязке планируется запустить к 1 сентября, а полностью завершить работы — до конца ноября.
Напомним, объект строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».