В Башкирии работы над развязкой в Нагаево полностью завершатся к зиме

В настоящее время завершается возведение насыпи основной дороги протяженностью 1850 метров от автомагистрали М-5 до въезда в Нагаево. Она рассчитана на четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Уже отсыпано 97% от общего объема. Также построена ливневая канализация диаметром от 300 до 500 мм и длиной 4,7 км. Устанавливается гранитный бордюр, начата укладка нижних слоев асфальтобетонного покрытия.