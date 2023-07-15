В Башкирии на заводе по производству изделий из полимеров ночью произошел пожар

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В ночь на 15 июля в 4:51 в МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре в Нефтекамске на ул. Автозаводская — на предприятии по производству изделий из полимеров.
Силы и средства МЧС России (19 человек и 8 единиц техники) прибыли на место возгорания. Как выяснилось, горение было зафиксировано на 2 этаже на площади около 100 квадратных метров.
В 6 утра пожар был локализован, в 6:12 — ликвидировано открытое горение. Погибших нет. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 53 сотрудника из числа рабочей смены. Предварительно при попытке самостоятельного тушения получили отравление продуктами горения двое мужчин, 1990 и 1994 г. р., их осмотрели на месте медики.
Причина пожара устанавливается. На место выехал эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.