В Башкирии на заводе по производству изделий из полимеров ночью произошел пожар

В 6 утра пожар был локализован, в 6:12 — ликвидировано открытое горение. Погибших нет. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 53 сотрудника из числа рабочей смены. Предварительно при попытке самостоятельного тушения получили отравление продуктами горения двое мужчин, 1990 и 1994 г. р., их осмотрели на месте медики.