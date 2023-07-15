В Башкирии дожди помогли избежать новых лесных пожаров

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Сегодня, 15 июля, в республике Башкортостан за последние сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано. Как уточняет Госкомитет РБ по ЧС, причина — в хороших погодных условиях.
Напомним, что в настоящее время продолжают действовать три очага лесных пожара на общей площади 2053,8 га: Белорецкий район — 1664,5 га и 312,3 га, Башкирский государственный природный заповедник (Бурзянский район) — 77 га, все они локализованы.
С начала пожароопасного периода 2023 года возникло 126 очагов природных пожаров на общей площади 3532,14 га.
Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие дни местами по республике сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.