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В Башкирии дожди помогли избежать новых лесных пожаров

15 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI

В Башкирии за последние сутки не зарегистрировано новых лесных пожаров

Благодаря дождям, в республике Башкортостан за последние сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано.

Сегодня, 15 июля, в республике Башкортостан за последние сутки новых лесных пожаров не зарегистрировано. Как уточняет Госкомитет РБ по ЧС, причина — в хороших погодных условиях.

Напомним, что в настоящее время продолжают действовать три очага лесных пожара на общей площади 2053,8 га: Белорецкий район — 1664,5 га и 312,3 га, Башкирский государственный природный заповедник (Бурзянский район) — 77 га, все они локализованы.

С начала пожароопасного периода 2023 года возникло 126 очагов природных пожаров на общей площади 3532,14 га.

Согласно прогнозам Башгидрометцентра, в ближайшие дни местами по республике сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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