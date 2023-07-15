В Башкирии дожди помогли избежать новых лесных пожаров

Напомним, что в настоящее время продолжают действовать три очага лесных пожара на общей площади 2053,8 га: Белорецкий район — 1664,5 га и 312,3 га, Башкирский государственный природный заповедник (Бурзянский район) — 77 га, все они локализованы.