Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Кигинского района РБ

Радий Хабиров выразил слова соболезнования и поблагодарил родителей солдат за то, что воспитали настоящих мужчин, защитников Отечества. Отметим, что все бойцы посмертно награждены орденами Мужества за отвагу. Глава республики предложил родителям пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере по специально разработанной программе. По его словам, это лишь малая часть того, что республика может для них сделать: