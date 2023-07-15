Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Кигинского района РБ

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:48
Радий Хабиров выразил слова соболезнования и поблагодарил родителей солдат за то, что воспитали настоящих мужчин, защитников Отечества. Отметим, что все бойцы посмертно награждены орденами Мужества за отвагу. Глава республики предложил родителям пройти курс лечения и реабилитации в республиканском кардиодиспансере по специально разработанной программе. По его словам, это лишь малая часть того, что республика может для них сделать:
— Ваши дети — настоящие герои, которые с честью выполнили свой долг. Мы все ими гордимся и скорбим вместе с вами. Наша главная задача — всегда помнить о воинах, отдавших жизни за Родину, окружать их семьи вниманием и заботой. Поддержка семей наших воинов находится под моим личным контролем.
Руководитель региона поручил главе администрации Кигинского района Зухре Гордиенко принять меры по увековечению памяти погибших земляков, держать на контроле вопросы помощи семьям участников СВО.
Радий Хабиров передал родителям погибших героев ордена генерала Шаймуратова. Военнослужащие удостоены этой награды посмертно за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.