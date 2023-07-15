Радий Хабиров рассказал о строительстве в Башкирии уникальной достопримечательности

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:29
По словам министра предпринимательства и туризма РБ Рустема Афзалова, это будет «уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну» исторический парк с современными решениями и технологиями. Если сейчас ежегодно эту территорию посещают более 17 тыс. туристов, то с открытием парка посещаемость может вырасти в несколько раз.
Общая площадь комплекса составляет около 4,5 га, стоимость проекта — 115 млн руб. Концепцию комплекса подготовили на основе произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». При разработке обязательным условием было сохранение природных особенностей местности, кроме того парк должен органично вписаться в существующий ландшафт.
Сейчас строители уже начали подготовительные работы на площадке. Проект включает пешеходные дорожки, смотровые площадки, беседки, скамейки, амфитеатр для зрителей, тематические зоны, связанные с именем Салавата Юлаева.
— На входе в парк будет автостоянка и сувенирный киоск. От них освещённые тропинки приведут к амфитеатру и четырём локациям — «Долине поклона батыру», «Долине дома», «Долине любви» (или «Уралым») и «Долине зрелости». Здесь установят тематические арт-объекты, стелы и малые архитектурные формы, — рассказал директор Центра науки, просвещения, экологии, культуры «Геопарк „Янган-Тау“ Айрат Галиев.
Для посетителей историко-мемориальный парк «Салауат ере» планируют открыть в 2024 году.
— В целом, очень аккуратно относимся к этой красоте и создадим такой комплекс, на территорию которого можно будет приехать всей семьёй, прикоснуться к атмосфере, в которой вырос наш национальный герой, — отметил Радий Хабиров, добавив, что необходимо сделать хорошую дорогу к этому комплексу.