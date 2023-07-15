Радий Хабиров рассказал о строительстве в Башкирии уникальной достопримечательности

По словам министра предпринимательства и туризма РБ Рустема Афзалова, это будет «уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну» исторический парк с современными решениями и технологиями. Если сейчас ежегодно эту территорию посещают более 17 тыс. туристов, то с открытием парка посещаемость может вырасти в несколько раз.