Продолжаются слушания свидетелей по делу о домашнем насилии в семье Татриевых

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Так, в ходе слушания, прошедшего 21 июня, свои показания дали трое бывших соседей Татриевых.
Первой в зал суда пригласили Альфию Салимову, с семьей которой те соседствовали в доме по улице Менделеева. Татриевых она характеризует нейтрально-положительно. На вопрос о том, не доводилось ли ей слышать крики детей или же невольно становиться свидетельницей скандалов на бытовой почве между Анной и Умаром, Салимова отвечает, что крики действительно слышала. Однако, по её мнению, шум и крики детей далеко не всегда свидетельствуют о том, что с ними плохо обращаются. В качестве примера она приводит собственных детей, которые иной раз могут, забывшись и не сдерживая эмоций, кричать во время игры. При этом она подчеркивает, что криков взрослых она не слышала.
— Там дети. Конечно, дети плачут и у меня так же маленькие дети. Они и плачут и ругаются, и кричат, и играются, и падает там что-то. Это всегда было, — рассказывает Салимова.
Одной из наиболее существенных деталей, прозвучавших из уст Салимовой, стало упоминание о том, что Умар Татриев часто что-то покупал для своих детей и всячески их баловал. Она вспоминает о самокатах, велосипедах и машинках, которые Татриевы хранили в совместной прихожей. Здесь важно отметить, что ранее в ходе судебных заседаний сначала сама Анна, а позднее и старший сын Татриевых Эмир неоднократно заявляли о том, что Умар Татриев якобы никогда не покупал ничего для своих детей.
Женщина подчеркивает, что особенно близких отношений у неё не было ни с Умаром, ни с Анной. В лучшем случае они пересекались во время прогулок с детьми. Однако общее впечатление от них у неё оставалось положительным. С её слов, Анна хоть и была человеком несколько закрытым, но едва ли была похожа на девушку, которая бы подвергалась домашнему насилию. Видимых следов насилия на теле девушки или же подавленного состояния Салимова за Анной не замечала. По её словам, та могла выглядеть немного уставшей, что, конечно, объясняется уходом за детьми. О каких бы то ни было случаях проявлениях грубости со стороны мужа девушка ей не рассказывала. Про Умара же Салимова говорит, что практически его не видела: он уходил рано утром и поздно возвращался.
Вторым заслушали бывшего соседа Татриевых по даче в одном из уфимских садовых товариществ. Картина плюс-минус та же. О Татриевых он в целом отзывается положительно. Никаких странностей в их поведении он не замечал. Как и свидетели до него отмечает, что Умар был немногословен, но в целом производил хорошее впечатление. В саду они часто ходили вместе на рыбалку. На вопрос о том, не замечал ли он телесных повреждений на теле Анны либо детей, отвечает отрицательно. Дети, с его слов, относились к Умару хорошо, сам он тоже никогда не вел себя грубо по отношению к ним.
И вновь свидетель заявляет, что Умар покупал своим детям подарки. По его словам, сыновьям Татриев дарил, к примеру, машинки.
Третьей свидетельницей стала Эльвира Разетдинова — бывшая соседка Татриевых. Дача показаний проходила в формате ВКС. По её словам, близких отношений с семьёй Татриевых у неё не было: общение было по-соседски формальным. Девушка на тот момент проживала в квартире под Татриевыми. Как она рассказывает, иногда оттуда действительно могли раздаваться громкие шумы и крики. Тут девушка вспоминает об одной ситуации, свидетельницей которой она стала.
— В этот день, когда я пришла к ним, [Татриевы] очень сильно шумели, были слышны детские крики. Сильно кричал ребенок, этого я просто не выдержала и поднялась наверх. Постучала и позвонила в дверь, крики продолжались. Я дернула за ручку и вошла в квартиру, дверь была открыта. Я увидела, как папа тянул своего ребенка в комнату. Он держал его за талию и затягивал его в комнату, а ребенок держался за стенки в проходе, упирался и кричал: «Не надо — помогите». Папа поставил ребенка, он, видимо, не ожидал, что в квартире кто-то будет и испугался. Я обратилась к ребенку, спросила, не обижают ли его, он был сильно напуган, у него были огромные глаза. Я предложила ребенку пойти со мной, он захотел уйти. Папа сказал, что все нормально, и они сами разберутся. Я ему сказала, что если еще раз такое повторится, то я обращусь в полицию, — вспоминает Разетдинова.
— Несмотря на тот ужас, с которым девушка рассказывает о ситуации, свидетельницей которой она стала, все ещё большим вопросом остается то, как все же она вошла в квартиру Татриевых. Неужели действительно есть люди, которые бы не запирали двери? Каким образом посторонний человек смог так беспрепятственно попасть в чужое жилище? — комментирует адвокат Расим Гарифуллин.
По словам Разетдиновой аналогичная ситуация повторилась спустя несколько дней.
— Опять были крики, шум, плач. Я позвонила, уже не помню, в полицию или в управление по делам несовершеннолетним. Рассказала о том, что там было, сказала, что я не знаю, что делать, потому что мне жалко ребенка. Приходили ли к ним после этого, не знаю, — рассказывает свидетельница.
Спустя несколько дней, на слушании, прошедшем в понедельник, 26 июня, свои показания дали подруга семьи Смирнова Эльвина и близкие родственники Умара Татриева: его отец, мать, а также братья и сестры. Стоит отметить, что они не смогли присутствовать в зале суда очно: часть слушания прошла посредством ВКС.
Как отмечает Смирнова, она не была близко знакома с семейной четой Татриевых, однако в деталях рассказывает, как однажды Умар и Анны пригласили её с мужем (коллегой Умара) в гости во время новогодних каникул. По её словам, ничего странного или вызывающего опасений ни в поведении детей, ни в поведении их родителей она не заметила. Сыновья Татриевых (Эмир и Элисхан) мирно играли с её дочерью, а взрослые в это время непринужденно общались на общие темы.
Однако одна деталь все же выбивалась из общей атмосферы дружеских посиделок. Смирнова рассказывает, что в какой-то момент в ходе беседы Анна заговорила о том, что Умар поднимал на неё руку. В подтверждение своим словам Анна якобы показала следы от побоев на спине, до этого скрытые под одеждой. К сожалению, девушка не уточнила, как именно выглядели продемонстрированные Татриевой побои или каких-то деталей относительно их дальнейшей беседы.
— Свидетель обвинения полностью опровергает доводы Анны о том, что Умар применял насилие, во-первых, те моменты, которые сегодня были озвучены отдельно прокомментируем уже в прениях с учетом анализа и тех показаний, но, по крайней мере, она ничего такого не сказала, что Умар там применял какое-то насилие, в том числе в отношении детей. — высказался адвокат Расим Гарифуллин по итогам слушания.
Слушание продолжается. Первым слово берет отец семейства Хусейн Татриев. По его словам, до недавних событий он довольно часто общался с родителями Анны, они созванивались как минимум раз в месяц, так же часто они созванивались с внуками — Эмиром и Элисханом.
По его словам, в последний раз Умар и Анна приезжали в Ингушетию двумя годами ранее — в 2021 году. Хусейн Татриев отмечает, что в месте, где они живут, чрезвычайно красивая природа: озера, горы, луга. Дети с радостью проводили здесь время: играли с ним и с Умаром. Анна, по его словам, не выглядела несчастной.
Примерно в тех же выражениях об отношениях в семье Умара и Анны рассказывает мать обвиняемого. Никаких тревожных сигналов в поведении Анны или детей она никогда не замечала, несмотря на то, что те проводили в их доме в Ингушетии немало времени. По её словам, никакого намека на то что дети могут бояться или недолюбливать своего отца в их поведении не проскальзывало. Напротив, дети были неразлучны с отцом: не расставались с ним ни на минуту. Не было и признаков неприязни в сторону бабушки и дедушки. Как рассказывает Фадима Тариева, внуки называли её «бабулечкой», а она их — «внучатами».
О ситуации также высказалась сестра Умара Зайнаб. По её словам, с Анной у них были доверительные отношения, потому, вероятно, что если бы Умар действительно поднимал руку на неё либо на их детей, то она бы рассказала ей об этом. Также она приводит слова Умара о том, что в браке нет места насилию и лучше развестись, чем жить в нелюбви.
Все они в один голос заявляют, что в семейной жизни Умара и Анны царила атмосфера взаимопонимания и добропорядочности. Дети ни капли не боялись Умара, напротив, с радостью играли и проводили время с ним и с родственниками по его линии.
Важно отметить, что этим показания полностью идут вразрез с тем, что на одном из предыдущих слушаний рассказал старший сын Умара и Анны Эмир. Вкратце напомним, мальчик сказал, что ненавидит своего отца и его родственников, потому что «они такие же, как он». Вопрос о том, что могло бы сподвигнуть ребенка на такие слова, звучал в ходе слушания неоднократно. По мнению родственников Умара, эти слова не могут по-настоящему принадлежать ребенку — кто-то намеренно вложил их в его уста.
— Допросили сегодня пятерых родственников Умара посредством ВКС из Ингушетии. Проблема здесь в чем, мы несколько ограничены в том, что, во-первых, у Умара в Уфе нет родственников, он как бы ограничен, а инициатива о переезде Анны и Умара исходила именно от Анны, потому что её родители здесь проживают и все свидетели обвинения, которые допрашивались ранее, исходили только из информации, которую им, так или иначе, передавала Анна. Сегодня допросили родственников, которые непосредственно видели, общались с Анной, в том числе Ингушетии, потом по телефону либо видеосвязи, но опять же если бы обвинение имело под собой какое-то основание, то хоть раз, наверное, Анна сказала бы, что Умар, к примеру, её обижает, чтобы тем самым на него как-то повлиять. Свидетели же, в свою очередь, дали развернутые объективные показания о том, что такого не было. Мы намерены и дальше продолжить, у нас будет большой объем свидетелей защиты, поэтому более детальную оценку дадим уже после того, как допросим всех свидетелей обвинения и уже перейдём к прениям, — комментирует адвокат.
Следующее слушание состоялось уже 5 июля. Первой свои показания дала Виктория Лебедева. Сразу стоит отметить, что это псевдоним. Как пояснили в начале слушания, женщина настояла на сохранении своей анонимности.
Лебедева рассказывает, что с Анной они состояли в дружеских отношениях. По словам женщины, они впервые познакомились, когда пересеклись на детской площадке в 2021 году. Впоследствии они стали видеться чаще, а также время от времени наносили друг другу визиты. Во время одной из таких встреч, проходившей в квартире Умара и Анны, по улице Бакалинской, вспоминает Лебедева, она заметила на руке Анны синяк. Она поспешила спросить подругу о том, где та получила увечье, в ответ на что Анна, с её слов, опустила глаза и промолчала. Виктория же не стала донимать подругу расспросами.
Однако спустя какое-то время с Викторией заговорил старший сын Умара и Анны — Эмир. По словам мальчика, отец якобы мог ударить его, когда тот защищал маму. Виктория утверждает, что Умар якобы мог разозлиться на Анну из-за неких бытовых мелочей: плохо проглаженных брюк или остывшего ужина. За все это, по словам Виктории, Умар якобы мог ударить Анну. При этом на вопрос гособвинителя о том, о том, не называла ли Анна конкретных дат или эпизодов, когда подвергалась насилию со стороны мужа, Лебедева уклончиво отвечает, что Анна обозначала ситуацию лишь в общих чертах.
Далее от адвоката Гарифуллина следует вопрос о том, видела ли Лебедева Умара Татриева в жизни или знает его только по рассказам Анны. Та заявила, что видела Умара на детской площадке, когда тот возвращался с работы. Лебедева, будто утратив на секунду бдительность, роняет фразу о том, что дети Умара и Анны, едва завидев отца, начинали радостно кричать: «Папа! Папа!». Однако тут же, будто опомнившись, Виктория спешно добавляет, что дети приветствовали отца довольно сдержанно.
— Просто они: «Пап, привет!» и все, а так такого не было, чтобы они там: «Папочка, я тебя люблю!» — такого не было, — заявляет Лебедева.
Далее в формате ВКС проходит слушания свидетелей со стороны защиты. Показания дают многочисленные родственники Умара Татриева.
Первой берет слово родная тетя Умара — Лидия. Напомним, что почти все родственники Умара Татриева так или иначе могли лично наблюдать за отношениями в семье Анны и Умара — те с детьми часто гостили в доме его родителей в Ингушетии. Так, рассказывая об атмосфере в семье Умара и Анны, Лидия характеризует их отношения как «очень тёплые». Говорит, что Умар и в общении с женой, и с детьми всегда был добр и внимателен. Отдельно тетя отмечает спокойный характер племянника, которым тот, с её слов, отличался с самого детства.
Второй высказалась тётя Умара — Эсет. Как и предшественница, она отзывается об Умаре исключительно в положительном ключе. Говорит, что в семье тот всегда был любим, получил отличное образование, был подобающе воспитан.
Стоит отметить важную деталь, по образованию Эсет — педагог. В связи с этим адвокат Гарифуллин попросил её прокомментировать недавние заявления старшего сына Татриевых — Эмира.
Напомним, в зале суда мальчик сказал, что ненавидит своего отца и его родственников, потому что они «такие же жестокие как он». По мнению Эсет, ребенок навряд ли бы стал делать такие заявление без постороннего влияния. Женщина, основываясь на своем опыте педагога, предположила, что на него могла повлиять обстановка в семье Анны. Якобы дети часто воспроизводят то, что ранее слышали от взрослых. Она подчеркивает, что никогда не замечала неприязни в сторону отца от детей, те якобы всегда с радостью играли с ним, а он, несмотря на усталость от работы, всегда находил для них время.
В слушаниях в этот раз также приняла участие родная сестра Умара Татриева — Зина. О брате девушка говорит как о добром, порядочном и отзывчивом человеке. Как бы в подтверждение всем этим качествам девушка рассказывает о случае, когда мальчики — Эмир и Элисхан играли в футбол. В ходе игры один из них повредил ногу. За помощью они побежали к отцу, который, сразу же бросился к травмированному ребенку и сильно волновался за него потом.
Зина также рассказывает и об отношениях между Анной и Умаром. По её словам, ни малейшего намека на то, что между ними могут быть конфликты и уж, тем более что в их семье есть место рукоприкладству, не было. Напротив, они, по воспоминаниям девушки, «всегда смотрели друг на друга с любовью».
Весомый контраргумент находится у Зины и на ранее озвученные самой Татриевой сведения о том, что она якобы подвергалась не только физическому насилию и психологическому давлению, но также страдала и от финансового абьюза. Якобы Умар запрещал той работать, потому что в этом случае мог бы лишиться важного рычага давления на жену. Однако, по словам Зины, Умар, напротив, всячески поддерживал начинания своей супруги. К словам жены о том, что она хочет пройти курс по изучению гирудотерапии и в дальнейшем вести частную практику, Умар отнёсся с энтузиазмом, поддержал её, в том числе помог ей открыть собственный терапевтический кабинет.