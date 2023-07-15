Продолжаются слушания свидетелей по делу о домашнем насилии в семье Татриевых

— В этот день, когда я пришла к ним, [Татриевы] очень сильно шумели, были слышны детские крики. Сильно кричал ребенок, этого я просто не выдержала и поднялась наверх. Постучала и позвонила в дверь, крики продолжались. Я дернула за ручку и вошла в квартиру, дверь была открыта. Я увидела, как папа тянул своего ребенка в комнату. Он держал его за талию и затягивал его в комнату, а ребенок держался за стенки в проходе, упирался и кричал: «Не надо — помогите». Папа поставил ребенка, он, видимо, не ожидал, что в квартире кто-то будет и испугался. Я обратилась к ребенку, спросила, не обижают ли его, он был сильно напуган, у него были огромные глаза. Я предложила ребенку пойти со мной, он захотел уйти. Папа сказал, что все нормально, и они сами разберутся. Я ему сказала, что если еще раз такое повторится, то я обращусь в полицию, — вспоминает Разетдинова.