По численности турпотока Башкирия заняла второе место в ПФО

— Наша туристическая отрасль за пять месяцев оказала услуг на 5 миллиардов рублей. Рост составил 16,3%. Всего по результатам первого этапа конкурса на предоставление субсидий 46 проектов получат 155,5 миллиона рублей. Кроме того, уже стартовал второй конкурс, и на господдержку в сфере туризма будет направлено еще 180 миллионов рублей, — подчеркнул премьер-министр правительства РБ.