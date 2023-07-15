По численности турпотока Башкирия заняла второе место в ПФО

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В этом году на поддержку башкирской туротрасли из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет направлено 900 млн рублей. Основную часть планируется потратить на развитие современной инфраструктуры. Сегодня в республике разрабатываются гастротуры, культурно-познавательные маршруты, спелеотуры, этнические, сплавные и конные маршруты. Также развивается еще один вид активного туризма — глэмпинг.
— Наша туристическая отрасль за пять месяцев оказала услуг на 5 миллиардов рублей. Рост составил 16,3%. Всего по результатам первого этапа конкурса на предоставление субсидий 46 проектов получат 155,5 миллиона рублей. Кроме того, уже стартовал второй конкурс, и на господдержку в сфере туризма будет направлено еще 180 миллионов рублей, — подчеркнул премьер-министр правительства РБ.
Напомним, что нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать путешествия по России более доступными, безопасными и комфортными. Благодаря реализации проекта туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и турмаршрутов — господдержку. Кроме того, планируется к 2030 году в российской туристической отрасли создать 4,7 миллиона рабочих мест.