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По численности турпотока Башкирия заняла второе место в ПФО

15 июля 2023, 05:00
Фото: 1MI

На поддержку туризма в Башкирии выделят еще 900 миллионов рублей

В январе–мае Башкирию посетили 861,9 тыс. человек — на 30% больше, нежели в прошлом году за тот же период. Это позволило региону выйти на второе место в Приволжском федеральном округе по количеству туристов. Об этом сообщил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

В этом году на поддержку башкирской туротрасли из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет направлено 900 млн рублей. Основную часть планируется потратить на развитие современной инфраструктуры. Сегодня в республике разрабатываются гастротуры, культурно-познавательные маршруты, спелеотуры, этнические, сплавные и конные маршруты. Также развивается еще один вид активного туризма — глэмпинг.

— Наша туристическая отрасль за пять месяцев оказала услуг на 5 миллиардов рублей. Рост составил 16,3%. Всего по результатам первого этапа конкурса на предоставление субсидий 46 проектов получат 155,5 миллиона рублей. Кроме того, уже стартовал второй конкурс, и на господдержку в сфере туризма будет направлено еще 180 миллионов рублей, — подчеркнул премьер-министр правительства РБ.

Напомним, что нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван сделать путешествия по России более доступными, безопасными и комфортными. Благодаря реализации проекта туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и турмаршрутов — господдержку. Кроме того, планируется к 2030 году в российской туристической отрасли создать 4,7 миллиона рабочих мест.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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