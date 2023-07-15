Минздрав Башкирии: как будут работать «поезда здоровья» с 17 по 23 июля

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По Башкирии продолжают курсировать «Поезда здоровья» в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион». С начала года врачи выездных бригад приняли около 100 тыс. жителей региона. По информации Министерство здравоохранения РБ, проведено более 25 тыс. различных исследований.
На грядущей неделе бригады продолжат свою работу в шести районах согласно графику:
Белорецкий маршрут 17.07 работает в д. Билялово (Баймакский район) и уезжает в Зилаирский район: 18.07-20.07 в райцентре, 21.07-25.07 в с. Юлдыбаево.
Дуванский маршрут 18.07-19.07 работает в с. Нижние Киги (Кигинский район), 20.07-21.07 — в д. Юсупово.
Нефтекамский маршрут — 17.07-18.07 в с. Амзя, 19.07 в с. Ташкиново, 20.07 в с. Крым-Сараево, 21.07-25.07 в Агидели.
Октябрьский маршрут: 17.07-18.07 в с. Метевбаш, 19.07 в с. Баженово (Белебеевский район); 20.07-21.07 в с. Восьмое Марта (Ермекеевский район).
Стерлитамакский маршрут работает в Зианчуринском районе: 17.07-18.07 в д. Трушино, 19.07-21.07 в с. Новые Чебенки.
Уфимский маршрут — в Кушнаренковском районе: 18.07-20.07 в Шарипово, в 21.07 — Старые Камышлы.
В ходе акции сельчане могут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь. Прием ведется в порядке «живой очереди».