Минздрав Башкирии: как будут работать «поезда здоровья» с 17 по 23 июля

По Башкирии продолжают курсировать «Поезда здоровья» в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион». С начала года врачи выездных бригад приняли около 100 тыс. жителей региона. По информации Министерство здравоохранения РБ, проведено более 25 тыс. различных исследований.