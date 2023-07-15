mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Изображение материала

Минздрав Башкирии: как будут работать «поезда здоровья» с 17 по 23 июля

15 июля 2023, 11:07
Фото: 1MI

Минздрав опубликовал график работы «поездов здоровья» на 17–23 июля

Бригады «поездов здоровья» продолжат свою работу в шести районах республики согласно графику 17–23 июля.

По Башкирии продолжают курсировать «Поезда здоровья» в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион». С начала года врачи выездных бригад приняли около 100 тыс. жителей региона. По информации Министерство здравоохранения РБ, проведено более 25 тыс. различных исследований.

На грядущей неделе бригады продолжат свою работу в шести районах согласно графику:

Белорецкий маршрут 17.07 работает в д. Билялово (Баймакский район) и уезжает в Зилаирский район: 18.07-20.07 в райцентре, 21.07-25.07 в с. Юлдыбаево.

Дуванский маршрут 18.07-19.07 работает в с. Нижние Киги (Кигинский район), 20.07-21.07 — в д. Юсупово.

Нефтекамский маршрут — 17.07-18.07 в с. Амзя, 19.07 в с. Ташкиново, 20.07 в с. Крым-Сараево, 21.07-25.07 в Агидели.

Октябрьский маршрут: 17.07-18.07 в с. Метевбаш, 19.07 в с. Баженово (Белебеевский район); 20.07-21.07 в с. Восьмое Марта (Ермекеевский район).

Стерлитамакский маршрут работает в Зианчуринском районе: 17.07-18.07 в д. Трушино, 19.07-21.07 в с. Новые Чебенки.

Уфимский маршрут — в Кушнаренковском районе: 18.07-20.07 в Шарипово, в 21.07 — Старые Камышлы.

В ходе акции сельчане могут проконсультироваться у специалистов, пройти медосмотр и получить первичную медицинскую помощь. Прием ведется в порядке «живой очереди».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Море вкусного за копейки: что происходит на знаменитом рынке, куда едут через всю Уфу
Вчера, 05:41
«Спустя 55 часов»: пассажирка рейса Уфа-Москва не смогла выиграть суд у «Аэрофлота»
Вчера, 18:29
Радий Хабиров рассказал о строительстве в Башкирии уникальной достопримечательности
Сегодня, 06:13
Хабиров ввел режим ЧС в трех районах Башкирии из-за мусорного коллапса
Вчера, 11:46
Евразийский НОЦ: Уфа — один из самых зеленых городов-миллионников в России
Сегодня, 05:34
Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета
13 июля, 12:23