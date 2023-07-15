Кампусы «Сириус» и Евразийского НОЦ будут развивать совместные программы

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, была достигнута договоренность о том, что Научно-технологический кампус «Сириус» и межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ будут развивать совместные программы. В частности, речь идет о работе со школьниками, в т. ч. на площадке центра развития талантов «Аврора». Также будут запущены ряд совместных программ, связанных с подготовкой школьников, экотуризмом, вовлечением студентов в работу со школьниками в качестве наставников.
— Начиная с прошлого года, обучение на базе «Сириуса» по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство» прошли порядка 120 школьников и педагогов. Наши дети все шире участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады на платформе «Сириус.Курсы». За три года — это порядка 20 тыс. школьников, — отметил Андрей Назаров.
В октябре этого года руководитель АНО высшего образования «Научно-технологический университет „Сириус“» Елена Шмелева посетит площадку первой очереди уфимского кампуса и ознакомится с реализацией предложений в рамках научно-методического сопровождения «Сириуса».
Напомним, в рамках первой очереди кампуса в декабре этого года в Уфе откроются 20 межвузовских лабораторий и научных центров. Ввод второй очереди добавит еще столько же. Также предусмотрены центры трансфера технологий и молодёжного инновационного творчества, «Точка кипения», университетская стартап-студия. Наряду с внедрением научно-исследовательских разработок, это позволит массово готовить новых лидеров науки и бизнеса.
Проект реализуется на основании концессионного соглашения с компанией «Кампус». Инвесторами выступила ГК «Эталон». Сопровождение осуществляет управляющая компания по реализации проекта «Системные инвестиции». Срок концессии составляет 25 лет.
Возведение кампуса планируется завершить в 2025 году. Первая очередь — реконструкция существующего здания «IQ- парка» — будет введена в декабре текущего года. Вторая очередь — строительство зданий «башен», связанных единым кольцом-стилобатом, для размещения жилых площадей.