Кампусы «Сириус» и Евразийского НОЦ будут развивать совместные программы

По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, была достигнута договоренность о том, что Научно-технологический кампус «Сириус» и межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ будут развивать совместные программы. В частности, речь идет о работе со школьниками, в т. ч. на площадке центра развития талантов «Аврора». Также будут запущены ряд совместных программ, связанных с подготовкой школьников, экотуризмом, вовлечением студентов в работу со школьниками в качестве наставников.