Евразийский НОЦ: Уфа — один из самых зеленых городов-миллионников в России

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:51
По словам руководителя администрации Главы РБ Максима Забелина, ученые из БГПУ им. Акмуллы, Уфимского института биологии УФИЦ РАН и БашГАУ «на протяжении долгого времени» изучали состояние деревьев в городской среде, их различные характеристики, оценивали доступность зеленых посадок для жителей в разных районах. По результатам исследований, зелень занимает 35% площади города, при этом их большая часть — в хорошем состоянии (по индексу NDVI, он же нормализованный вегетационный индекс — прим. ред.). Аналитика была опубликована в международном журнале Forests, индексируемом в базе данных Web of Science.
— Их большая научная работа поможет решить проблему озеленения современных мегаполисов и тиражировать методику и на другие города мира. Это отличный пример того, как интеграция вузовской и академической науки позволяет реализовать много интересных идей, — подчеркнул Максим Забелин.
Напомним, год назад исследования аналитической компании Marketing Logic показывали, что площадь лесов и парков в черте города в Уфе составляло 39% от площади города. При этом за последние пять лет ситуация изменилась в худшую сторону, и Уфу успели опередить Краснодар (46%) и Пермь (56%).
Ранее городской планировщик из Башкирии Гульназ Низамутдинова опубликовала собственное исследование, в котором сравнила объемы зеленых насаждений в историческом центре Уфы и около него в 2004 и 2020 гг. За 15 лет на нескольких десятках улиц были вырублены деревья, никак не компенсировав эти действия, в результате Уфа потихоньку лысеет, зарастая асфальто-бетонной коркой.