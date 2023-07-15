Евразийский НОЦ: Уфа — один из самых зеленых городов-миллионников в России

По словам руководителя администрации Главы РБ Максима Забелина, ученые из БГПУ им. Акмуллы, Уфимского института биологии УФИЦ РАН и БашГАУ «на протяжении долгого времени» изучали состояние деревьев в городской среде, их различные характеристики, оценивали доступность зеленых посадок для жителей в разных районах. По результатам исследований, зелень занимает 35% площади города, при этом их большая часть — в хорошем состоянии (по индексу NDVI, он же нормализованный вегетационный индекс — прим. ред.). Аналитика была опубликована в международном журнале Forests, индексируемом в базе данных Web of Science.