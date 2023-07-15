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Евразийский НОЦ: Уфа — один из самых зеленых городов-миллионников в России

15 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI

Ученые из Башкирии назвали Уфу одним из самых зеленых городов-миллионников России

Группа исследователей пришла к выводу, что Уфа — один из самых зеленых городов среди остальных российских городов-миллионников. Об этом сообщил руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин.

По словам руководителя администрации Главы РБ Максима Забелина, ученые из БГПУ им. Акмуллы, Уфимского института биологии УФИЦ РАН и БашГАУ «на протяжении долгого времени» изучали состояние деревьев в городской среде, их различные характеристики, оценивали доступность зеленых посадок для жителей в разных районах. По результатам исследований, зелень занимает 35% площади города, при этом их большая часть — в хорошем состоянии (по индексу NDVI, он же нормализованный вегетационный индекс — прим. ред.). Аналитика была опубликована в международном журнале Forests, индексируемом в базе данных Web of Science.

— Их большая научная работа поможет решить проблему озеленения современных мегаполисов и тиражировать методику и на другие города мира. Это отличный пример того, как интеграция вузовской и академической науки позволяет реализовать много интересных идей, — подчеркнул Максим Забелин.

Напомним, год назад исследования аналитической компании Marketing Logic показывали, что площадь лесов и парков в черте города в Уфе составляло 39% от площади города. При этом за последние пять лет ситуация изменилась в худшую сторону, и Уфу успели опередить Краснодар (46%) и Пермь (56%).

Ранее городской планировщик из Башкирии Гульназ Низамутдинова опубликовала собственное исследование, в котором сравнила объемы зеленых насаждений в историческом центре Уфы и около него в 2004 и 2020 гг. За 15 лет на нескольких десятках улиц были вырублены деревья, никак не компенсировав эти действия, в результате Уфа потихоньку лысеет, зарастая асфальто-бетонной коркой.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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