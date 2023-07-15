«Дюртюлимелиоводстрой» вернулся к вывозу мусора на всей территории присутствия в РБ

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Ранее Минэкологии заявило о начале процедуры лишения компании статуса регоператора, для чего выпустило приказ и подало иск в Арбитражный суд РБ.
Почти месяц в этих городах практически не вывозился мусор после того, как «Дюртюлимелиоводстрой» отстранили от местных полигонов ТКО, куда они должны были этот мусор свозить. Владелец полигонов — компания «Табигат» (на 100% принадлежит правительству Башкирии), находясь в стадии банкротства, поменяла арендаторов этих полигонов на новых, которые не имеют лицензии на размещения ТКО, поэтому регоператор привозить мусор туда больше не мог, как не мог и возить его на другие полигоны. Территориальная схема вывоза ТКО утверждена правительством, и за её нарушение предусмотрены крупные штрафы и санкции, вплоть до расторжения договора с регоператором.
Однако объявленный режим ЧС позволяет обходить эти юридические препятствия, и с 14 июля мусоровозы «Дюртюлимелиоводстрой» зашли в города и, практически за сутки, вычистили их от мусорных завалов.
— Работники нашего предприятия трудились практически без перерыва и отдыха, за сутки мы вывезли значительный объём накопленного мусора и продолжаем свою работу, как и ранее, по годами отработанным графикам, — рассказала гендиректор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева. — Причины, по которым мы не имели возможности вывозить мусор из Нефтекамска, Янаула и Агидели никаким образом от нас не зависели, мы рады, что сейчас хотя бы режим ЧС снял для нас все искусственно созданные юридические препоны для утилизации ТКО, и теперь наши чистые города вздохнут полной грудью.
Одновременно регоператор получил решение суда о наложении обеспечительных мер на ООО «Табигат» с тем, чтобы общество не могло распоряжаться полигонами, ранее арендованными «Дюртюлимелиоводстроем» и которые у них силой отняли, на время судебного разбирательства. «Дюртюлимелиоводстрой» оспаривает как смену арендаторов этих полигонов, так и приказ минэкологии о начале процедуры отзыва статуса регоператора.
— Мы уверены в нашей правоте и добиваемся полного снятия с нас каких-либо ограничений на работу в Башкирии. И уже после прохождения всех судебных инстанций мы полностью вернулись к своей работе во всех городах и районах нашего присутствия, потому что, пока суд да дело, люди не должны страдать и утопать в мусоре, — сказала Лилия Нугаева.
Отметим, что «Дюртюлимелиоводстрой», входящий в федеральную группу «Мехуборка», обслуживает помимо Нефтекамска, Агидели и Янаула 12 районов республики (Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский), а также закрытый город Межгорье.