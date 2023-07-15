«Дюртюлимелиоводстрой» вернулся к вывозу мусора на всей территории присутствия в РБ

Почти месяц в этих городах практически не вывозился мусор после того, как «Дюртюлимелиоводстрой» отстранили от местных полигонов ТКО, куда они должны были этот мусор свозить. Владелец полигонов — компания «Табигат» (на 100% принадлежит правительству Башкирии), находясь в стадии банкротства, поменяла арендаторов этих полигонов на новых, которые не имеют лицензии на размещения ТКО, поэтому регоператор привозить мусор туда больше не мог, как не мог и возить его на другие полигоны. Территориальная схема вывоза ТКО утверждена правительством, и за её нарушение предусмотрены крупные штрафы и санкции, вплоть до расторжения договора с регоператором.