Заводам в Башкирии запретили использовать айфоны

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Apple прекращает продажу своих электронных устройств в России. О том, как на это отреагировали популярны ритейлеры, Mkset рассказывал здесь. Отметим, что на данный момент большая часть техники Apple, представленная в магазинах, была ввезена на территорию России посредством параллельного импорта.