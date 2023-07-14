Заводам в Башкирии запретили использовать айфоны

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как сообщили Mkset в пресс-службе УМПО, на предприятии вводится запрет на использование девайсов от американского производителя.
Отмечается, что данный запрет распространяется на все предприятия, которые входят в госкорпорацию «Ростех». Таким образом, помимо УМПО технику Apple на работе не смогут использовать завод «НЕФАЗ» и Авиационное предприятия города Кумертау, также входящие в госкорпорацию.
Напомним, ранее стало известно о том, что компания Apple прекращает продажу своих электронных устройств в России. О том, как на это отреагировали популярны ритейлеры, Mkset рассказывал здесь. Отметим, что на данный момент большая часть техники Apple, представленная в магазинах, была ввезена на территорию России посредством параллельного импорта.