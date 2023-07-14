mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Изображение материала

Заводам в Башкирии запретили использовать айфоны

14 июля 2023, 10:15
Фото: Midjourney

Сотрудникам УМПО в Уфе запретят использовать технику Apple

О реализации данного запрета на региональных предприятиях, входящих в госкорпорацию «Ростех», Mkset сообщили в пресс-службе УМПО

Как сообщили Mkset в пресс-службе УМПО, на предприятии вводится запрет на использование девайсов от американского производителя.

Отмечается, что данный запрет распространяется на все предприятия, которые входят в госкорпорацию «Ростех». Таким образом, помимо УМПО технику Apple на работе не смогут использовать завод «НЕФАЗ» и Авиационное предприятия города Кумертау, также входящие в госкорпорацию.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания Apple прекращает продажу своих электронных устройств в России. О том, как на это отреагировали популярны ритейлеры, Mkset рассказывал здесь. Отметим, что на данный момент большая часть техники Apple, представленная в магазинах, была ввезена на территорию России посредством параллельного импорта.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Завод#Авиация#Общество
Подпишитесь
Видео. Бегут под дождем и опаздывают на рейс: что происходит возле аэропорта Уфы
Сегодня, 06:42
Море вкусного за копейки: что происходит на знаменитом рынке, куда едут через всю Уфу
Сегодня, 05:41
В аэропорту Уфы прокомментировали масштабный коллапс на въезде в гавань
Сегодня, 07:51
В Уфе объявлены массовые проверки автомобилей
Сегодня, 11:38
Современные сервисы доставки позволяют забрать посылку даже из супермаркета
Вчера, 12:23