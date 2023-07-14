Вячеслав Володин предложил депутатам пересесть на российские авто

Глава Министерства финансов Антон Силуанов поддержал инициативу Володина. Он отметил, что сотрудники ведомства готовы пересесть на российские авто. Володин предложил приложить усилия, чтобы в целом все министерства Правительства РФ, государственные корпорации, регионы, органы местного самоуправления не просто обратили внимание на то, что в России создается свой автопром, но и приняли в этом участие.