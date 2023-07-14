Вячеслав Володин предложил депутатам пересесть на российские авто

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Сайт Дума ТВ информирует, что Володин в своем выступлении отметил недопустимость использования автомобилей, произведенных в недружественных государствах, в сложившейся ситуации. Также, по его словам, в последние годы автопром Российской Федерации значительно повысил качество.
По словам Володина, пришедшие на российский рынок компании разрешают локализацию. В результате автомобили будут отечественными, а глубокая локализация производства даст возможность запустить новые предприятия, работающие на сборку.
Председатель Государственной Думы предложил, чтобы депутаты также пересели на автомобили российского производства, и напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется авто Aurus.
Глава Министерства финансов Антон Силуанов поддержал инициативу Володина. Он отметил, что сотрудники ведомства готовы пересесть на российские авто. Володин предложил приложить усилия, чтобы в целом все министерства Правительства РФ, государственные корпорации, регионы, органы местного самоуправления не просто обратили внимание на то, что в России создается свой автопром, но и приняли в этом участие.
Володин подчеркнул, что, если требования к автопрому будут более строгие, российские автомобили будут другими, а если не обращать внимания и продолжать пользоваться транспортом, произведенным недружественными государствами, отечественный автопром никогда не удастся создать.