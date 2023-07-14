Власти проверят жалобы жителей Башкирии на скандальную птицефабрику

Напомним, что жители деревни Марьевка Стерлитамакского района записали видеообращение главе СКР, руководителям Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также министру природных ресурсов и экологии России. В обращении жители высказали беспокойство из-за жуткого запаха, нашествия мух и за чистоту реку Куганак. Они также попросили представителей власти проконтролировать решение проблемы вывоза птичьего помета, которая, с их слов, проводится без должной обработки поля, а также дать правовую оценку деятельности ООО «Ашкадарская птицефабрика».