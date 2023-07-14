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Власти проверят жалобы жителей Башкирии на скандальную птицефабрику

14 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI
Ранее жители деревень записали видеообращение к представителям власти, в котором рассказали о невыносимом запахе и нашествии мух, а также выразили беспокойство по поводу чистоты местной реки. На жалобы отреагировали в Росприроднадзоре.

На птицефабрике «Ашкадарская», на которую из-за сильного запаха жаловались жители близлежащий деревень, продет проверка. По информации телеграм-канала «Живой воздух», руководительница Росприроднадзора поручила согласовать с прокуратурой внеплановую проверку сельхозпредприятия.

Напомним, что жители деревни Марьевка Стерлитамакского района записали видеообращение главе СКР, руководителям Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также министру природных ресурсов и экологии России. В обращении жители высказали беспокойство из-за жуткого запаха, нашествия мух и за чистоту реку Куганак. Они также попросили представителей власти проконтролировать решение проблемы вывоза птичьего помета, которая, с их слов, проводится без должной обработки поля, а также дать правовую оценку деятельности ООО «Ашкадарская птицефабрика».

Жители подчеркнули, что ранее уже обращались к руководству сельхозпредприятия, а также в администрацию Стерлитамакского района, Роспотребнадзор РБ, Минэкологии РБ, однако все безрезультатно.

#Элина Сайфранова
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