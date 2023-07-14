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В Уфе женщина упала с эскалатора в торговом центре и получила серьезную травму

14 июля 2023, 03:30

В Уфе 59-летняя женщина упала с эскалатора и получила травмы головы: ЧМТ и сотрясение

О происшествии сообщил ИА «Башинформ» 13 июля.

В одном из торговых центров Уфы, название которого не называется, произошел инцидент на недвижущемся эскалаторе. По нему 12 июня спускалась женщина, однако по какой-то причине упала.

В торговый центр прибыли медики скорой помощи, осмотрев пострадавшую они приняли решение о том, что женщине понадобится помощь в условиях стационара. Они не ошиблись, в медучреждении у женщины обнаружили сразу две травмы головы, а именно сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. За ней наблюдают медики, а в причинах ее падения с эскалатора предстоит разобраться полиции.

Напомним, 23 февраля нынешнего года в полицию Уфы поступило сообщение о происшествии в одном из торговых центров города. Предварительно установлено, что мужчина 60 года рождения упал с эскалатора. Но истинную причину его смерти должна была раскрыть судебно-медицинская экспертиза.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы
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