В Уфе женщина упала с эскалатора в торговом центре и получила серьезную травму

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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В одном из торговых центров Уфы, название которого не называется, произошел инцидент на недвижущемся эскалаторе. По нему 12 июня спускалась женщина, однако по какой-то причине упала.
В торговый центр прибыли медики скорой помощи, осмотрев пострадавшую они приняли решение о том, что женщине понадобится помощь в условиях стационара. Они не ошиблись, в медучреждении у женщины обнаружили сразу две травмы головы, а именно сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. За ней наблюдают медики, а в причинах ее падения с эскалатора предстоит разобраться полиции.
Напомним, 23 февраля нынешнего года в полицию Уфы поступило сообщение о происшествии в одном из торговых центров города. Предварительно установлено, что мужчина 60 года рождения упал с эскалатора. Но истинную причину его смерти должна была раскрыть судебно-медицинская экспертиза.