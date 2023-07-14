В Уфе женщина упала с эскалатора в торговом центре и получила серьезную травму

В торговый центр прибыли медики скорой помощи, осмотрев пострадавшую они приняли решение о том, что женщине понадобится помощь в условиях стационара. Они не ошиблись, в медучреждении у женщины обнаружили сразу две травмы головы, а именно сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. За ней наблюдают медики, а в причинах ее падения с эскалатора предстоит разобраться полиции.