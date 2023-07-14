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В Уфе перекроют несколько центральных улиц

14 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI

В Уфе 15 июля на несколько часов ограничат движение на улицах в центре города

В Уфе в связи проведением мотопробега «Baltic Rally 2023» 15 июля перекроют несколько улиц в центре города, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Так, в течение двух часов — с 18:00 до 20:00 для проезда будет недоступен участок улицы Советской от ул. Заки Валиди до Пушкина. на улице Пушкина в указанный период будет закрыт участок от ул. Цюрупы до Ленина.

В этот же день с 17:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Набережной от дома №232 до пересечения с Генерал-губернатора Перовского.

В пресс-службе администрации города также сообщают об изменениях в схеме движения общественного транспорта.

Фото: Город Уфа// Telegram
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Перекрыто движение#Транспорт#Общественный транспорт
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