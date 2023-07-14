В Уфе перекроют несколько центральных улиц

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Так, в течение двух часов — с 18:00 до 20:00 для проезда будет недоступен участок улицы Советской от ул. Заки Валиди до Пушкина. на улице Пушкина в указанный период будет закрыт участок от ул. Цюрупы до Ленина.
В этот же день с 17:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Набережной от дома №232 до пересечения с Генерал-губернатора Перовского.
В пресс-службе администрации города также сообщают об изменениях в схеме движения общественного транспорта.