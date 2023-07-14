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В Уфе объявлены массовые проверки автомобилей

14 июля 2023, 11:38
Фото: 1MI

14 и 15 июля в Уфе пройдут массовые проверки водителей

Патрулироваться улицы города будут сегодня и завтра, сообщили в Госавтоинспекции Уфы.

В пятницу и в субботу на дорогах Уфы пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в ГИБДД по г. Уфе, мероприятия будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделяться пресечению пьяного вождения и перевозки детей с нарушением требований законодательства.

В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам пристегиваться, соблюдать установленный боковой интервал и дистанцию.

#Элина Сайфранова
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