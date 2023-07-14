В Уфе объявлены массовые проверки автомобилей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В пятницу и в субботу на дорогах Уфы пройдут массовые проверки водителей. Как сообщили в ГИБДД по г. Уфе, мероприятия будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.
Особое внимание будет уделяться пресечению пьяного вождения и перевозки детей с нарушением требований законодательства.
В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам пристегиваться, соблюдать установленный боковой интервал и дистанцию.