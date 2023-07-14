В Уфе из-за аварии на бульваре Славы машины едут через дворы жилых домов

Также на данном участке в настоящий момент образовалась пробка. О чем свидетельствуют данные на интерактивных картах Яндекс и 2ГИС: на обоих платформах бульвар Славы подсвечен красным, что, в свою очередь, сигнализирует о том, что движение данной улице существенно затруднено.