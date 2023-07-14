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В Уфе из-за аварии на бульваре Славы машины едут через дворы жилых домов

14 июля 2023, 13:20
Фото: 1MI
Участок улицы полностью перекрыт в связи с ДТП, сообщают пользователи соцсетей

Сообщается, что выезд на проспект Октября с бульвара Славы полностью перекрыт из-за случившегося там ранее ДТП. Отмечается, что в связи с этим автомобилисты вынуждены ехать через дворы.

Также на данном участке в настоящий момент образовалась пробка. О чем свидетельствуют данные на интерактивных картах Яндекс и 2ГИС: на обоих платформах бульвар Славы подсвечен красным, что, в свою очередь, сигнализирует о том, что движение данной улице существенно затруднено.

#Азамат Нухов#Видео
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