В Уфе из-за аварии на бульваре Славы машины едут через дворы жилых домов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сообщается, что выезд на проспект Октября с бульвара Славы полностью перекрыт из-за случившегося там ранее ДТП. Отмечается, что в связи с этим автомобилисты вынуждены ехать через дворы.
Также на данном участке в настоящий момент образовалась пробка. О чем свидетельствуют данные на интерактивных картах Яндекс и 2ГИС: на обоих платформах бульвар Славы подсвечен красным, что, в свою очередь, сигнализирует о том, что движение данной улице существенно затруднено.